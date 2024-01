A „helyes" húszi celeb beszólt követőinek: ne velem foglalkozzatok!

A jemeni Rasíd al-Haddad a vörös tengeri hajózást újabban megzavaró és nyugati koalíció által megbombázott húszik soraiban tűnt fel az elrabolt Galaxy Leader hajón.

Al-Haddad vonásai gyorsan elterelték a közösségi médiában a beszélgetést arról, mit is akarnak a húszik és miért támadják a nemzetközi hajózási útvonalat (Válasz: azért, hogy Izrael állítsa le a gázai offenzíváját.)

A felhasználók gyorsan „helyes húszi kalóznak”, Dzsihádi Deppnek és Timhúszi Chalamet-nek keresztelték el, mivel hasonlít Timothée Chalamet hollywoodi sztárra.

Al-Haddadnak ez már sok volt: felszólította több tízezer követőjét, hogy ne vele, hanem inkább a gázai háborúval foglalkozzanak.

– írta az iráni támogatású húszi milícia tagja a „Nagy Sátánnál”, azaz az Egyesült Államokban kifejlesztett platformon, az X-en (régi nevén a Twitteren).

src="https://www.youtube.com/embed/F8taDOd9KyQ?si=s5aGaMdjJZltfDuu"width="560" height="315" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Akkora sztár lett belőle, hogy magukat sztároló podcast-gazdák is levadászták egy interjúra. Az egyikből például kiderült, hogy ugyanúgy a One Piece című népszerű japán manga sorozat követője, mint sok nyugati fiatal.

Al-Haddad több videót is megosztott arról, hogy még tavaly november 19-én, a húszik hogyan kerítették hatalmába a japán cég által kibérelt, bahamai zászló alatt haladó konténerhajót, a Galaxy Leadert.

Azóta drámai módon eszkalálódott a helyzet a térségben. A húszik rakétákkal és drónokkal támadtak több hajót, az amerikai, a brit és a szövetséges haditengerészet és légierők pedig megrakétáztak és bombáztak húszi állásokat az általuk uralt jemeni területen.

A Galaxy Leader még mindig a lázadók kezén van, legénysége pedig a fogságukban sínylődik.

A húszik azonban – ráérezve a tömegmédia nyújtotta előnyökre – immár szabályos turistalátogatásokat szerveznek a hajóra.

A Vörös-tengeren haladó járművekre lecsapó húszik, közben online videó naplókat vezetnek a Telegramon támadásaikról.

Minderre a nyugati koalíció is kénytelen volt válaszolni. A Brit Királyi Haditengerészet és az Amerikai Haditengerészet is elkezdett posztolni arról, hogyan próbálják fenntartani a nemzetközi teherhajózási útvonal biztonságát.

Az egyik amerikai kapitány nemcsak a hajójáról, a USS Dwight D. Eisenhowerről tett fel bejegyzéseket, hanem arról is, hogy készít süteményt a szabadidejében és valóságos sorozatot csinált a személyzetnek kiosztott sütis képekből.

I like how the Captain of the USS Dwight D. Eisenhower's posts vary from "we have degraded the capability of these Iran-backed Houthi militias" to "we gave a petty officer a cookie as a prank" https://t.co/KRtQ0jX5Z7