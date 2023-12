Musk új robotja okos, elegáns, táncol, főtt tojást készít... és nincs egyedül - robotkörkép

Az emberszabású robot Elon Musk megosztott egy videójában tűnt fel. Az "Optimus - Gen 2" már kifinomultabb külsővel rendelkezik, és 30 százalékkal gyorsabban jár, mint az idén májusban feltűnt elődje, az Optimus Generation 1.

A sebességnövekedést a 10 kilós súlycsökkentés, a jobb (emberi) lábgeometria, az új csuklós lábujjrészek és számos más technikai fejlesztés tette lehetővé – írta az Engadget.

A videó végén még egy jelenetet is láthatunk, amelyben az Optimus néhány táncmozdulatot mutat be, amelyek a Tesla vezérigazgatójának az autógyártó nagy bemutatórendezvényein időnként előadott produkcióira emlékeztetnek. Feltehetően a robot mozdulatainak minősége idővel javulni fog. Hogy ez Musk mozgására is igaz-e, azt nem tudjuk.

There’s a new bot in town ?



Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023

Musk 2021-ben jelentette be az Optimus jövőbeli debütálását, azt állítva, hogy a robot egy napon „kiiktatja a veszélyes, ismétlődő, unalmas feladatokat”. A Tesla 2022 szeptemberében mutatta be a prototípust, mielőtt idén, az év elején már egy drámai, frissített változattal rukkolt volna elő.

A legújabb videó szerint Optimus elődjeinél jobban tud egyensúlyozni és kontrollálni a testét, „természetesebb” a mozgása. Azt is látni, hogy „vadonatúj kezekkel” látták el teremtői, amelyek képesek biztonságosan kezelni a kényes tárgyakat, például egy tojást.

Musk, aki sosem a szerénységéről volt ismert, megjegyezte:

„Azok, akik előrelátók, vagy akik figyelmesen hallgatnak, megértik, hogy az Optimus végül többet fog érni, mint az autóipar, és többet fog érni, mint a teljes önvezető technológia.

Ez az én szilárd meggyőződésem”. (Magyarul: fektessen be a papírjaimba!)

És bár az Optimus kezdeti változatai talán a gyárakba kerülnek, a Tesla-alapító hozzátette, hogy a robot egy nap akár arra is használható lesz, hogy emberi tulajdonosai számára megbízásokat teljesítsen. Például, le lehet majd küldeni a boltba.

Tegyük hozzá: ha lesznek még akkor boltok és nem állunk át teljesen a kiszállított cikkek fogyasztására.

Milyen humanoid robotok léteznek már most?

Mint a buildin.com című portál emlékeztet, nem csak Elon Musk próbálja elhozni nekünk a robotizált jövőt: már most legkevesebb 22 humanoid robot létezik és van használatban.

Íme, 10+1 kiválasztott robot a teljesség igénye nélkül.

Alter 3 (Oszakai Egyetem és MIXI)

Az Oszakai Egyetem és a MIXI legújabb humanoid robotja, az Alter 3 mesterséges neurális hálózattal működik és zenei hallással rendelkezik. Az Alter korábbi változatai egy operában énekeltek. Az Alter 3, amely továbbfejlesztett szenzorokkal, valamint az énekléshez szükséges kifejezőképességgel és vokalizációs rendszerrel rendelkezik, 2020-ban még tovább ment: zenekart vezényelt a tokiói Új Nemzeti Színházban és más élő előadásokon is részt vett.

How far off are we from having #Skynet terminators?



That is good question, for now meet #Alter3 a creepy new humanoid robot powered by @OpenAI's #GPT4.



For now the team from the University of Tokyo, by using the power of #AI, have been able to get the android's upper body… https://t.co/cSPQym7Iwc pic.twitter.com/9ggkG9D5we — After Time X (@AfterTimeX) December 18, 2023

ARMAR 6 (Karlsruhei Műszaki Egyetem)

Az ARMAR 6 egy humanoid robot, amelyet a németországi Karlsruhe műszaki egyetemének kutatói fejlesztettek ki, és az ipari munkában jeleskedik. Az ARMAR 6 képes fúrógépek, kalapácsok és más szerszámok használatára és mesterséges intelligencia technológiával is rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, hogy megtanulja, hogyan kell megfogni a tárgyakat és átadni azokat az emberi munkatársaknak. Olyan karbantartási feladatokat is képes ellátni, mint a felületek letörlése, és még szükség esetén még segítséget is tud kérni.

ARMAR 6 begrüßt Winfried Kretschmann und Robert Habeck bei ihrem Besuch am @KITKarlsruhe. pic.twitter.com/4wo8FjT7M7 — KIT-Fakultät für Informatik (@KITinformatik) November 22, 2019

OceanOne (Stanfordi Robotikai Laboratórium)

A Stanford Robotics Lab búvár humanoid robotja, OceanOne hajóroncsokat kutat, és valószínűleg már Aquaman is felfigyelt rá. 2016-ban, első útja során a Földközi-tengerre merészkedett Franciaország partjainál, hogy feltárja a La Lune, XIV. Lajos király egyik hajójának roncsait, amely 1664-ben süllyedt el.

Scuba Diving Robot OceanOne by Stanford University.

Video: What the Future #Robot #Technology pic.twitter.com/itdUkKe1XC — the RPF (@therpf) January 16, 2019

Legújabb változatában, az OceanOneK-ban a Stanford humanoid robotja még mélyebbre képes merülni, elérve az 1000 méteres mélységet. A haptikus visszajelzéssel és mesterséges intelligenciával felszerelt OceanOneK szerszámokat és egyéb berendezéseket is képes kezelni.

Pepper (Softbank Robotics)

Pepper az egyik legismertebb robot, még az InfoRádió tudósítójának is volt szerencséje hozzá, és Budapesten is megfordult. A gyerekek számára barátságos arckifejezésű és furamód a mellén egy táblagéppel felszerelt Pepper osztálytermekben és egészségügyi környezetben vagy ügyfél-informátorként dolgozik. Képes felismerni az arcokat és az emberi érzelmeket.

SoftBank's robotics ambitions short circuit as Pepper loses power https://t.co/5tpx3IPhaE pic.twitter.com/kxda0kqhGu — Reuters (@Reuters) July 21, 2021

Pepper dolgozott már szállodai portásként, és a pandémia idején az idősek érintésmentes ellátásának és kommunikációjának megfigyelésére is használták. Egy japán profi baseballcsapat még egy csapat Peppert is bevetett, hogy szurkoljon a játékosainak, amikor a járvány miatt a csapat emberi szurkolói nem tudtak meccsre járni.

Viszont ő az, aki nem örök életű: az anyagi gondokkal küzdő Softbank 2021-ben leállította a gyártását.

Robonaut 2 (NASA ÉS General Motors)

A NASA és a General Motors által kifejlesztett Robonaut 2 egy humanoid robot, amely emberi társaival együtt dolgozik az űrben és a gyárakban.

Humanoid robot, Robonaut2, can do the same set of tasks that an astronaut does on a space station #RobotsAtWork pic.twitter.com/YL0OA3F512 — Reuters (@Reuters) June 18, 2020

Több mint egy évtizeddel ezelőtt a Robonaut 2 volt az első humanoid robot, amely feljutott az űrbe és 2018-ig asszisztensként dolgozott a Nemzetközi Űrállomáson, mielőtt karbantartásra visszaszállították volna a Földre.

Sophia (Hanson Robotics)

A Hanson Robotics mesterséges intelligenciával működő humanoid robotja, Sophia bejárta a világot, a Cosmopolitan magazin címlapján szerepelt és felszólalt az ENSZ-ben. Ő az egyik legismertebb humanoid robot. Az emberekkel való jobb interaktivitás érdekében Sophia képes feldolgozni a vizuális, érzelmi és társalgási adatokat.

Sophia is a Social Humanoid Robot Developed by Hanson Robotics & Was Activated or "Born" on February 14, 2016.

She Is The First Robot in The World to Become a Saudi Citizen.



Be Afraid, Be Very Afraid. ?#WednesdayWisdom#Robotics pic.twitter.com/Mz5Ms8Quz9 — ∼Marietta (@MariettaDaviz) March 13, 2019

Sophia többször szerepelt a The Tonight Show-ban, ahol kihívta a műsorvezető Jimmy Fallont egy kő-papír-olló játékra, elmondta, hogy mennyire ki nem állhatja a nacho sajtot, és egy rövid duettet is előadott a házigazdával. Sophia úgy tekint magára, mint „a mesterséges intelligencia jövőjével kapcsolatos álmaink megszemélyesítőjére”.

Surena IV (Teheráni Egyetem)

Ha még nem tudta, most megtudta: az irániak is kísérleteznek a robotikával. A Surena IV a Teheráni Egyetem legújabb humanoid robotja, képes felvenni egy vizes palackot, pózolni egy szelfihez és egy táblára felírni a saját nevét.

Az IEEE Spectrum beszámolója szerint a Surena IV elődjeinél jobb követési képességekkel és új kezekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy elektromos szerszámokat használjon. Képes a lábai szögét és helyzetét is módosítani, így jobban tud navigálni az egyenetlen terepen.

T-HR3 (Toyota)

A Toyota T-HR3 nevű humanoid robotját „távoli avatár robotként” emlegetik, mert viselhető eszközökbe öltözött emberek irányítják. A 2017-ben bemutatott T-HR3 célja, hogy segítse az autógyártót mobilitási szolgáltatásainak bővítésében.

Here’s one of Toyota’s robots T-HR3 from 2020. It’s meant for people with mobility challenges because in the 20 years since Honda’s Asimo, nobody has found an actual use for these humanoid ones.



Toyota has computer vision in the robotic arms that are more likely to be used. pic.twitter.com/Z1VJSaMvKb — Luddite (@chiefluddite) September 25, 2023

A Toyota elképzelései szerint a T-HR3 egy nap majd a ház körül és a gyermekgondozásban, ápolásban segít, valamint az építkezéseken is szerepet tud vállalni.

Walker X (UBTECH Robotika)

A fejlett szem-kéz koordinációval és autonóm navigációval rendelkező Walker X, az UBTECH Robotics humanoid kiszolgáló robotja képes biztonságosan lépcsőket mászni és egy lábon egyensúlyozni. A Robotics and Automation News beszámolója szerint a Walker X emellett teát tud felszolgálni, virágokat locsolni és porszívót használni, vagyis ez a humanoid robot hasznos lehet a ház körül.

EVE (1X)

Az 1X nevű cég olyan robotot gyártott, amely Musknak a jövőbeli robotmunkásokról szóló vízióját erősíti. Az EVE erős fogókkal, panorámaképet adó kamerákkal és a mobilitás érdekében két kerékkel rendelkezik. A legfontosabb, hogy mesterséges intelligenciát használ az új feladatok megtanulására és a korábbi tapasztalatok alapján történő fejlesztésre.

Meet Eve....#OpenAI reveals investment in 1X's AI robot 'NEO' and 'EVE'. 1X's mission is to create robots with practical, real-world applications to augment human labor globally.



EVE has the ability to gently move, manipulate objects, and interact with the world. #ai pic.twitter.com/5lwa7Xn9oZ — Open Internet ❁ (@opentheinternet) April 6, 2023

Ezekkel a képességekkel az EVE olyan iparágakban fog elterjedni, mint a kiskereskedelem, a logisztika vagy akár az őrzés-védelem.

Atlas (Boston Dynamics)

Az Atlas a humoros robotvideóiról is ismert Boston Dynamics által tervezett egyensúlyozóbajnok robot, amely mostanra ugrál, szaltózik, piruettet mutat be, akadálypályát teljesít.

2. Boston Dynamics Atlas' insane coordination and agility. pic.twitter.com/gZqqw5bOMF — The Rundown AI (@TheRundownAI) December 22, 2023

Az 5 láb magas és 196 font súlyú Atlast évek óta fejleszti a cég. Mostanra három fedélzeti számítógéppel üzemel, 28 hidraulikus csuklóval rendelkezik, és több mint 5 mérföld/órás sebességgel képes mozogni.

A 3D-nyomtatott alkatrészekből készült Atlast kutatási és tervezési eszközként használják az emberhez hasonló mozgékonyság és koordinációs képesség elérésére.

2020-ban az alábbi videóval kívántak boldog új évet mindenkinek – ez akkor felrobbantotta az internetet, és az is találkozott a cég legismertebb robotjaival, aki egyébként nem érdeklődik a hasonló fejlesztések iránt.