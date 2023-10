A hatlábú ellenség, amitől Párizs és London is retteg

Íme egy extrém reakció: egy nő teljes vegyvédelmi öltözetben ült fel a Londonból Párizsba közlekedő Csalagút-vonatra.

Az Eurostar, amely a pandémia utáni, korábbi csődközeli állapotból épphogy magához tért, a Csatornán (európai nevén La Manche) túlról induló invázió „potenciális folyosója”.

A nem csak Párizsba, de minden bizonnyal kattintásokra is utazó nő a TikTok-on osztotta meg videóját „ágyi poloskákra készen... az Eurostar poloskái nem kapnak el” felirat alatt.

A tiktoker először azt is felvette, hogy egy üzletben megvásárolja az öltözetet, majd a beszállás előtt felveszi azt. „Ilyet hol lehet kapni?” – kérdezte tőle egy másik utas.

Az Eurostar közben igyekszik elkerülni a megsemmisítő PR-vereséget és demonstrálni, hogy kiveszi a részét az invázió megakadályozásából.

„Utasaink biztonsága elsőszámú célunk... az ágyi poloskák és más rovarok jelenléte vonatainkon szélsőségesen ritka dolog. Minden szerelvényünk textilfelületeit rendszeresen és alaposan tisztítjuk, például forró víz befecskendezésével, extrackiós tisztítással, ami nagyon hatékonynak bizonyult”.

Poloskapánik a poszt-pandémiás Párizsban

Párizsban közben kommentátorok szerint „túlpörgött” a poloskáktól való félelem. „A probléma a párizsiak fejében és nem az ágyában lehet” – jegyezte meg a New York Times, amely azt írta: a rovarirtó szakemberek „a terapeuta szerepét játsszák az aggódó, poszt-pandémiás lakosság körében, amely pánikban van a közelmúltbeli ágyi poloska kitörés miatt”.

Emmanuel Grégoire párizsi polgármesterhelyettes azt mondta, hogy „már széles körben elterjedtek” a poloskák és hogy „senki sincs biztonságban”.

A francia kormány pedig múlt pénteken „ágyi poloska válságtanácskozást” tartott.

A közösségi médiában közben egymást érik a szállodai szobákban, mozikban, metrón és reptereken lencsevégre kapott – és ágyi poloskának mondott – vérszívó paraziták képei. Volt olyan mozi, amelyben poloskajelző kutyával próbálták felderíteni a fertőzést.

Bedbugs are reportedly taking over Paris’ public transportation, movie theaters, and airports — here’s how to keep the bloodsucking insects at bay and what to do if you find them ? pic.twitter.com/bYDAyAkeUW — NowThis (@nowthisnews) October 6, 2023

A francia főváros az amerikai turisták egyik kedvence, így nem csoda, hogy a tengeren túlon is téma, mi történik a Diadalív árnyékában.

„Felfaltak a fiammal együtt!”

– írta Maggie Kim kaliforniai újságíró a Twitter utódján, az X-en, miután azt állította, hogy egy párizsi Airbnb-ben 50 csípést szenvedett el.

Kutatók: nem hipp-hopp jelentek meg a hatlábú rémek

Ezért szólalt meg a témában a Scientific American nevű elismert, népszerű-tudományos magazin, amely szerint az influencerek is szerepet játszottak a pánik terjesztésében.

A kiadvány felhívta a figyelmet, hogy a pánik kirobbanása a Párizsi Divathéthez köthető.

„A médiát felizgatták az ágyi poloskák, de ezek a populációk nem fejlődnek ki egyik napról a másikra”

– mondta Dini Miller, a Virginia Tech egyetem városi kártevők kezelését kutató professzora, arra utalva, hogy nem lett hirtelen több belőlük, ezért pontatlan dolog "járványról" beszélni.

A kutatók szerint a populációk korábban is jelen voltak, de „most több figyelmet kapnak” – azért is, mert a pandémia idején visszaeshettek, mivel az emberek kevesebbet utaztak és jártak társaságba. Most visszatértek a korábbi szintre.

Ahol válság van, ott feltűnik Putyin... vagy a Nyugat

Nem kellett sokat várni, hogy ebbe a "krízisbe" is belekeverjék a geopolitikát.

„Putyin fegyverré tette az ágyi poloskákat” – írta egy posztoló (kissé logikátlanul, mivel egy olyan cikket osztott meg, amely a Moszkva elleni nyugati szankciókat okolja a paraziták terjedéséért, mert az oroszok immár nem exportálnak rovarirtót Franciaországba).

Putin has weaponized bed bugs.



La Montagne: “Sanctions against Russia led to a bedbug epidemic in Paris.”



The article writes that, due to the sanctions, an important component for pesticides is no longer supplied to France from Russia. pic.twitter.com/iy0A5TYA8U — Olga Bazova (@OlgaBazova) October 6, 2023

Van, aki nem ül már le a londoni metrón

Az sem igaz, hogy a franciák „exportálták” a britek elképzelései szerint tisztaságtól kicsattanó országába a poloskákat. A Rentokil kártervő-írtó cég már augusztusban jelezte, hogy az egy évvel korábbihoz képest 65 százalékkal nőtt meg a fertőzések száma.

De, aki pánikolni akar, az pánikolni fog, hiába az okos magyarázatok.

A brit közösségi médiatérben már megjelent egy videó, amin az látható, hogy egy rovar mászik a Victoria Line londoni metróvonal egyik utasának nadrágján.

„Hirtelen sokkal boldogabban támaszkodom a metróajtónak, minthogy harcoljak az ülőhelyért” –

mondta az Evening Standard című helyi lapnak Arabella James, a londoni City egyik dolgozója.

Mivel a Párizsból érkező Eurostart végállomása a King’s Cross metróállomásnál van, a brit médiában pillanatok alatt téma lett, hogyan terjedhet tovább a metrón a vérszívó poloska. A TikTok-felhasználók szélsebesen mozgásba lendültek és elkezdték terjeszteni vírus-videóikat.

Egyesek már egy jó hasonlatot is kitaláltak: „olyan, mint a Covid, csak lába van”.

„Tisztaságmániás vagyok és a legnagyobb félelmem, hogy az ágyamban kötnek ki... mi van, ha valaki leül a munkahelyemen az asztalom mellé és poloska van rajta? Vagy ha egy lakótársam hazahozza egy nightklubból?” – mondta James a Standarnek.

Bedbugs on the Victoria line, it’s so over pic.twitter.com/E8XKYH63gs — notbri.sol (@Xhakaed) October 7, 2023

Nem volt túl megnyugató Sadiq Khan londoni főpolgármester megjegyzése sem, aki azt mondta „valós ok az aggodalomra”, hogy megjelennek az ágyi poloskák a tömegközlekedésen.

Azok pedig, akik profitálhatnak az üzleti lehetőségből nem fogják csitítani a kedélyeket. David Cain mikrobiológus, a Bed Bugs Ltd, az Ágyi Poloska Kft alapítója közölte:

„Már ott vannak a londoni buszokon, vonatokon, metrókocsikban, mozikban, orvosi rendelőkben, nyilvános terekben, kórházakban”.

„Befészkelték magukat az agyukba”

Követve az ősi brit hagyományt, hogy „válság idején nem pánikolunk, először egy bizottságot hozunk létre és kielemezzük a problémát”, a londoni közlekedési vállalat, a Tfl annyit mondott, hogy „szorosan nyomon követi a helyzetet” és hogy egyelőre nem tud fertőzésről.

A már több, mint 1,6 milliószor megnézett Victoria Line-videóról pedig megjegyezte: az „nem tűnik jónak” és hogy „abból nem lehet azonosítani” a rovart.

Mások inkább biztosra mennek:

egy vezető brit szállodalánc közölte, hogy minden olyan szobát, ahol Franciaországból érkezett vendégek szálltak meg, „mélytisztításnak” vetik alá. Az Air France légitársaság pedig azt mondta: a földön tart minden olyan utasszállító gépet, amelyen ágyi poloskát találtak.

A londoniak egy része védekező üzemmódra átállva kezdi lemondani a párizsi utakat, inkább nem vesznek használt bútort és nem ülnek fel a tömegközlekedésre, „vagy legalábbis nem ülnek le a járműveken” – írja még a Standard, amely szerint bár arról még nincs szó, hogy a csípős rovarok feltűntek volna az otthonokban, de bizonyosan „befészkelték magukat egyesek agyába”.

„Ez a lány egy kisszékkel szállt fel a vonatra, hogy ne kapjon el poloskát” – írta egy utazó a Twitteren. A Google brit szegmensében pedig megugrottak a poloskákra történő rákeresések.

A félelmeket tüzelik azok, akik már átélték a csípéseket: „Nyolc hónapot raboltak el az életemből” – írta egy Hev nevű nő, míg egy másik felhasználó azt, hogy „Semmitől sem voltak olyan álmatlan éjszakáim, mint ezektől a démonoktól”.

A korábban említett David Cain mikrobiológus is elismerte, hogy az ágyi poloskák már régóta jelen vannak a városokban, így Párizsban és Londonban is hasonló lehet az elterjedségük szintje.

A különbség az, hogy a 2024-es Olimpiára készülve a párizsiak beszélnek a problémáról és mindent megtesznek a megszüntetésére, míg a londoniak „próbálják elhallgatni a dolgot” – mondta.

Cain szerint nem lehet „varázsütésre eltüntetni az ágyi poloskákat”. Szerinte a dolog azzal kezdődik, hogy (higiéniára) kell „tanítani az általános és középiskolás kortól a gyerekeket és meg kell határozni, ki a felelős a poloska-probléma kezeléséért”.

People have been posting to social media footage of the insects crawling around in high-speed trains and the Paris metro.



Cain says people in the UK should not be worried about bedbugs coming from Paris because they are already here 2/4 pic.twitter.com/vPKBfH4q23 — Reuters (@Reuters) October 6, 2023

És megintcsak, lehet, hogy, egyesek elefántot csináltak... a poloskából. Quincy Dash, PR-szakértő, aki 12 napot töltött Párizsban a Divathét alkalmából, elmondta: mindenki csak az ágyi poloskákról beszélt,

„de egyetlen ember sem látta őket, akivel találkoztam... minden nap étteremben vacsoráztam, különböző szállodákban fordultam meg a VIP-ügyfeleimnél és soha nem láttam egyetlen ágyi poloskát sem”.

Gyűlölt hatlábú vérszívók

Az ágyi poloskák olyan kártevők, amelyek elsősorban az emberekből élnek; kedvenc ételük a vérünk, és olyan helyeken gyűlnek össze, ahol a lehető legkönnyebben hozzájutnak a táplálékukhoz – írja a Scientific American.

Csípéseik helyét begyulladt, cikkcakkosan elhelyezkedő, viszkető foltok csoportjai jelentik a bőrön, gyakran középen egy sötétebb ponttal. Ezeket a rovarokat ritkán látjuk és gyakran összekeverjük csípéseiket a szúnyog-, egyszerű poloska- vagy pókcsípésekkel – írja az Amerikai Bőrgyógyászakadémia, az AAD.

Különösen szeretnek ott meghúzódni, ahol az emberek alszanak, például a matracokban, bútorokban és a padló szegélylécekben. Az ágyi poloskák évezredek óta együtt élnek az emberrel és bár számuk ez idő alatt hol nőtt, hol csökkent, soha nem tűntek el igazán.

A pandémia idején lassult a terjedésük, de még mindig világszerte megtalálhatók „mélyen fekvő tározóik”.

Bár a kártevők a szociális ranglétrán elfoglalt helyétől függetlenül bárkit utolérhetnek, a legsúlyosabb fertőzések gyakran a szegénységben, valamint az idős vagy fogyatékkal élő embereket sújtják. Ezek azok a csoportok, amelyek a világjárvány ellenére továbbra is szenvedtek a fertőzésektől – jegyezte meg két, a magazinnak nyilatkozó kutató.

A poloskafertőzés kezelése költséges, mivel általában meg kell ismételni a magas színvonalú kártevőirtást. Ez pedig vegyszerek és más termékek rendszeres alkalmazását, valamint ellenőrzéseket jelenthet.

A kártevőktől való megszabadulás fizikailag is megterhelő: ha már kialakult a fertőzöttség, magas hőfokon ki kell mosni az összes ruhát és ágyneműt, ellenőrizni és kezelni kell a bútorokat.

A jelek, amelyek ágyi poloskákra utalhatnak Édes, dohos szag: Az ágyi poloskák vegyi anyagokat termelnek, hogy segítsék a kommunikációjukat, bár nem mindenki veszi észre a szagot.





Az ágyi poloskák vegyi anyagokat termelnek, hogy segítsék a kommunikációjukat, bár nem mindenki veszi észre a szagot. Vérfoltok az ágyneműn, matracokon vagy kárpitozott bútorokon, például kanapékon és fejtámlákon: Nézze meg alaposan a takarókat, lepedőket, majd ellenőrizze a matracot. Vannak valahol vérfoltok, különösen a varratok közelében? Ha igen, akkor ágyi poloskafertőzésről lehet szó.





Nézze meg alaposan a takarókat, lepedőket, majd ellenőrizze a matracot. Vannak valahol vérfoltok, különösen a varratok közelében? Ha igen, akkor ágyi poloskafertőzésről lehet szó. Rovarpáncélok: Az ágyi poloskáknak van egy külső páncéljuk, amelyet hátrahagynak. A matracon, a matracbetéten vagy a kanapé párnái alatti héjszerű maradványok ágyi poloskákra utalhatnak.





Az ágyi poloskáknak van egy külső páncéljuk, amelyet hátrahagynak. A matracon, a matracbetéten vagy a kanapé párnái alatti héjszerű maradványok ágyi poloskákra utalhatnak. Apró, feketés foltok: Ha feketés foltokat lát az ágybetéten, a matracon, a fejtámlán vagy a kanapé párnái alatt, akkor az ágyi poloska ürülék lehet.





Ha feketés foltokat lát az ágybetéten, a matracon, a fejtámlán vagy a kanapé párnái alatt, akkor az ágyi poloska ürülék lehet. Peték: A párzás után a nőstény ágyi poloskák fehér, ovális petéket tesznek a repedésekbe és résekbe. Ezek kisméretűek, mivel egy ágyi poloska körülbelül akkora, mint egy almamag.



(Forrás: az AAD cikke)

(A nyitóképen: Aldo Massaglia, a Doggybug nevű dolgozója 2023. október 9-én Párizsban, Franciaországban, amint egy ágyi poloskák jelzésére kiképzett kutyát vezet végig egy moziban.)