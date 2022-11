A dinnyék és a nagymamás mémek után arcul csapó a herszoni valóság

A külső szemlélő számára gyorsan fordult a kocka Herszonban, ám orosz és nyugati híradások szerint is már hetekkel ezelőtt megvolt a döntés az Ukrajnát kettészelő Dnyipro folyó nyugati partján fekvő város feladásáról. Az oroszok a nyugati parton is tartottak egy sávot – innen vonultak el – és érkeztek a helyükre az ünneplő tömegek által fogadott ukrán katonák.

Az internetet ellepték a dinnyés és nagymamás mémek – utalva a jobbára továbbra is orosz kézen marad körzet ikonikus terményére, a görögdinnyére és az oroszokról gyakran káromkodva nyilatkozó idős asszonyokra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn érkezett a felszabadult városba, ahol gyorsan közölte, hogy az oroszok által elkövetett, több, mint 400 háborús bűntett nyomaira bukkantak – ukrán civilek és katonák holttesteit fedezték fel. „Minden gyilkost az igazságszolgáltatás elé állítunk, ne legyen efelől kétség” – mondta. A BBC megjegyezte, hogy nem tudta független forrásból igazolni az állításokat.

Közben az ukránok lámpaoszlopokhoz kötözték az orosz hatóságokkal való együttműködéssel vádolt, feltételezett kollaboráns honfitársaikat. Néhány nappal korábban pedig egy gyanúsnak tűnő közúti balesetben meghalt Kirill Sztremouszov, a régió eddigi kollaboráns helyettes vezetője. „Oroszország örökre Herszonban marad” – mondta a 45 éves férfi még augusztusban a The Guardian című lapnak.

„Győztünk, olyan ez, mint egy álom”. Sztremouszov korábban Angliában és Hollandiában kereskedett vérebekkel, majd hőse, Che Guevara nyomdokait követve motorral bejárta Dél-Amerikát. Pár hónapja orosz nacionalista videót tett közzé, amelyben más városok mellett Budapestről is azt énekelte, hogy orosz lesz.

Az orosz álomnak és az ő életének is véget vetett azonban az elmúlt hét.

Látogatása során Zelenszkij ukrán elnök elénekelte a nemzeti himnuszt, köszönetet mondott a NATO-nak és a szövetségeseknek, külön kiemelve az Egyesült Államoktól kapott HIMARS precíziós tüzérségi rendszert, majd találkozott a főtéren összegyűlt tömeggel.

A Nagy Katalin orosz cárnő által alapított városba közben kezd visszatérni az ukrán hatalom és kezdik helyreállítani a korábban például akadozó internet-szolgáltatást. A visszavonuló oroszok ugyanakkor felrobbantották a város tévéadó-tornyát is. A hatóságok most tűzifát, sőt kályhákat is osztanak a lakosoknak.

„A legtöbb házban nincs áram, nincs víz, akadozik a gázszolgáltatás”

– mondta Jurij Szobolevszkij, vezető önkormányzati illetékes. Az oroszok számára megalázó a sajátjuknak tekintett város feladása és Moszkvából azt üzenték: továbbra is az általa annektált terület – és így Oroszország - részének tartják a régió fővárosát.

Az ukránok közben részleges tilalmat vezettek be a vízijárművek használatára és figyelmeztették az elmenekült lakosokat: addig ne térjenek vissza, amíg be nem fejezték az aknamentesítést. A városban este 5-től reggel 8-ig kijárási tilalom van érvényben és a visszatérő ukrán hatóságok attól tartanak, hogy a folyó túlpartjára vonult oroszok tűzérségi támadásokat indíthatnak.

Nyitókép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóiroda