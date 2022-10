Döbbenet, gyász és mély csend – fekete betűkkel íródik be október 2-ának estéje Szlovákia, és az ország fővárosának krónikáiba. Vasárnap este tíz óra után Pozsony belvárosában, a Zoch utcán található buszmegállóba hajtott személyautójával egy hatvan éves ittas sofőr. A buszmegállóban ebben az időben nagyjából negyven személy tartózkodott. A rendőrök a baleset helyszínéről toxikológiai vizsgálatra vitték Dědečeket, aki a kiérkező mentősökkel és rendőrökkel szemben is agresszívan viselkedett.

A vizsgálat bizonyította, hogy 1,6 ezreléknyi volt a véralkoholszintje.

Hamran István országos rendőrfőkapitány szerint a helyszínen nem lehetett féknyomokat látni, a sofőr a megengedettnél jóval gyorsabban ment autójával: a vizsgálat alapján 110-zel. A beszámolók szerint amikor a helyszínen még agresszívan viselkedő sofőr a rendőrségen kijózanodott, arra kérte a rendőröket, öljék meg őt, vagy hagyják, hogy öngyilkos legyen. A tragédiában öt személy, köztük

egy ipolysági magyar egyetemista is életét vesztette.

Többen megsérültek, egy személyt még mindig mesterséges kómában tartanak, ketten közepesen súlyos sérülésekkel fekszenek kórházban.

A rendőrség emberölésről általános veszélyeztetésre minősítette át a bűncselekményt, ezáltal az elkövető akár 20-tól 25 évig terjedő szabadságvesztést vagy életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. A Pozsonyi Járásbíróság csütörtök este döntött arról, hogy az ittas gázoló nem kerül vizsgálati fogságba. Csütörtök este a bíróság előkészítő eljárást vezető bírója szabadlábra helyezte. Az indoklás szerint nem kell attól tartani, hogy megszökhet és az sem valószínű, hogy újra megszegné a törvényt. A döntés nem jogerős, az ügyész panaszt nyújtott be.

A csütörtök esti bírósági tárgyalás helyszínére a gázolót több rendőr kísérte, akiket golyóálló mellénybe öltöztettek. Ügyvédje szerint sajnálja azokat a fiatalokat, akik miatta haltak meg vagy szenvedtek sérüléseket, és természetesen a családjaikat is. „Bűntudata van, tisztában van tettének következményeivel. Rendezett életet élt, fogyatékkal élő sportolókról gondoskodott, edzői munkát végzett” – tette hozzá a védőügyvéd, azzal kiegészítve, hogy védence lemondott a Szlovák Siketlimpiai Szövetség főtitkári posztjáról, amit idáig betöltött.

A döbbenetes tragédiát a közvélemény és a politikusok is egy emberként elítélték. Roman Mikulec belügyminiszter javasolni fogja az ittas vezetésért kiszabható büntetések szigorítását. Igor Matovič, a legnagyobb kormánypárt, az OĽaNO elnöke egyetért a szigorítással, és speciális munkacsoportok létrehozását sürgeti. A belügyminiszter azt is elképzelhetőnek tartja, hogy véglegesen bevonnák az ittas vezetésen kapott személy jogosítványát, továbbá az autó elkobzását is indítványoznák. A belügyminiszter azt mondta, minden javaslatot támogat, amellyel csökkenthető az ilyen tragédiák száma. A közlekedésrendészet javaslatait is várja, és nyitott minden konstruktív kezdeményezésre.

Nyitókép: MTI/TASR/Jaroslav Novák