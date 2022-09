Orosz gázért tüntettek Csehországban, de NATO-kilépést is kértek

A szerdai tömeges megmozdulás annak a tüntetéssorozatnak a folytatása, amely szeptember elején kezdődött Prágában. Az akkori demonstráción a rendőrség szerint 70 ezren, a szervezők szerint százezren vettek részt. A kormányt bíráló tömeg a cseh főváros mellett most másik két nagyvárosban, Brünnben és Ostravában is az utcára vonult. Rendőrségi források szerint Prágában ismét több tízezren követelték a változást, a másik két nagyvárosban egy-két ezren, néhány százan vettek részt a megmozdulásokon.

A tüntetések egyik főszervezője arról beszélt, erőszakmentes változást szeretnének elérni. Olyat, amellyel 180 fokkal megfordulna Csehország politikai irányultsága. A demonstrálók célja, hogy Petr Fiala kormánya beadja a lemondását, és írjanak ki új választásokat. „Az ország irányítását a nemzeti elkötelezettségű szakértőknek kellene átvenniük” – mondta Ladislav Vrábel, a tüntetés egyik szervezője.

A „Csehország az első helyen! Erőszakmentes forradalom” jelszóval meghirdetett tüntetéseken a felszólalók szerint a mostani cseh kormány hibás politikájával szegénységbe taszítja a lakosságot, és katasztrófába sodorja az országot. Követelték, hogy a cseh gazdaság szabaduljon meg a külföldi függőségtől, az ország legyen semleges, és

a kormány állapodjon meg közvetlenül Moszkvával az orosz gáz behozataláról.

Az Európai Uniót és a brüsszeli politikát elítélő transzparensek is a magasba emelkedtek, és elhibázottnak minősítették az orosz–ukrán konfliktushoz való hivatalos hozzáállást.

A kormányellenes tüntetések főszervezői, a magukat politikailag függetlennek mondó magánszemélyek azt követelik továbbá, hogy

Csehország lépjen ki a NATO-ból, az EU-ból, az ENSZ-ből, és hagyjon fel az ukrajnai menekülteknek nyújtott mértéktelen segélyekkel.

A felszólalók – döntően baloldali, nemzeti irányultságú személyiségek, civilszervezetek és parlamenten kívüli pártok képviselői voltak. Petr Fiala cseh kormányfő korábban úgy nyilatkozott, ezek az személyek szélsőséges nézeteket valló oroszbarát erők, amelyek Csehország érdekei ellen dolgoznak. „A tüntetések nincsenek összhangban Csehország és lakossága érdekeivel” – szögezte le a miniszterelnök.

A prágai tiltakozáson külföldi erősítést is kaptak a felszólalók. A szélsőjobbon politizáló Alternatíva Németországnak párt két képviselője is mikrofon mögé állt. „Közösen küzdünk a globalisták ellen a családért, Istenért, a hazáért és a szabadságért” – jelentette ki Prágában Petr Bystron, az AfD cseh származású tagjai, aki támogatásáról biztosította a tüntetőket. A német politikus és több cseh felszólaló is azt mondta, hogy Donald Trump volt amerikai elnök politikájának híve.

A szerdai tüntetéssorozat volt a kilenc hónapja hivatalban lévő jobboldali koalíciós kormány elleni eddigi legnagyobb lakossági megmozdulás.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek