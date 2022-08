Őszi járványhullámtól tartanak Szlovákiában

A pozsonyi hatóságok szerint egyelőre az egészségügyi intézményekben működő oltópontok kapacitása bőven elegendő. Az új tanévben az iskolák úgy fognak működni, mint a pandémia előtti időszakban, azaz komoly korlátozások nélkül. Az oktatási intézményekben már nem lesz kötelező a tesztelés.

Az egészségügyi minisztérium, a Közegészségügyi Hivatal és a járványügyi szakértők konzíliuma is az óvintézkedések betartására figyelmezteti Szlovákia lakosságát, mivel a kirándulásból hazatérő turisták, továbbá a tanévkezdés, és a különféle rendezvények miatt, a Covid-19 fertőzések számának őszi megugrására számítanak. Az országos tisztifőorvos jelezte, hogy nem a korlátozásokra akarják fektetni a hangsúlyt, hanem a védekezésre vonatkozó ajánlásokra. Ján Mikas emlékeztetett, hogy jelenleg a Közegészségügyi Hivatal két járványügyi rendelete van érvényben. Az egyik a védőmaszkok viselésére vonatkozik, a másik a karanténszabályokat tartalmazza. Egyúttal

felszólította a cégeket és a munkaadókat, hogy aktualizálják a járványügyi terveket arra az esetre, ha egyszerre több dolgozójuk fertőződne meg.

Arra kérte az embereket, hogy legyenek elővigyázatosak, óvják egészségüket, tartsák be a szabályokat, fertőtlenítsék a kezüket, indokolt esetekben tartsák a távolságot, kerüljék a betegekkel való találkozást és azokat a helyszíneket, ahol sokan vannak.

A szlovák egészségügyi minisztérium egyelőre nem számol a nagy kapacitású Covid-19 oltóközpontok újranyitásával. Ildikó Kukanová, a minisztérium válságkezelő osztályának vezérigazgatója elmondta, hogy az egészségügyi intézményekben működő oltópontok kapacitása jelenleg bőven elegendő. Háromszor, de akár tízszer annyi oltást is képesek lennének beadni, mint amennyire jelenleg igény van. Ha megugrana az érdeklődés, a nagy kapacitású oltóközpontok rendelkezésre állnak. „Továbbra is hat megyével működünk együtt, szükség esetén megszólítanánk őket, de most úgy látjuk, erre nem lesz szükség” – tette hozzá az igazgató.

Kukanová arról is beszámolt, hogy ősszel Szlovákiában is hozzáférhetők lesznek a koronavírus omikron variánsához igazított vakcinák, az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyására várnak. A jóváhagyás után azonnal megkezdődik a szállításuk.

Branislav Gröhling oktatási miniszter bejelentette, hogy

az iskolák komoly járványügyi korlátozások nélkül működhetnek.

A tanulóknak nem kell szájmaszkot vagy FFP2-es maszkot hordaniuk, karanténba pedig csak a pozitív személyeknek kell menniük. A járványhelyzet rosszabbodása esetén az iskola igazgatója öt napra bezárhatja az osztályt, illetve influenzaszünetet rendelhetnek el. Ha változás következik be, a tárca reagálni fog az aktuális helyzetre. „Közönséges megbetegedésként fogunk tekinteni a Covid-19-re” – közölte az oktatásügyi miniszter. Az iskolákban már nem lesz kötelező a tesztelés. Önkéntes alapon azonban lehetőség lesz az öntesztelésre azokban az iskolákban, ahol a tanulók tíz százaléka pozitív.

Nyitókép: Issarawat Tattong/Getty Images