Ukrajna feketelistájára került Robert Fico

Július közepén az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácshoz tartozó, a dezinformáció elleni küzdelemmel foglalkozó központ az „orosz propagandát” terjesztő ismert külföldi személyiségek listájára sorolta Robert Ficót. A hivatal álláspontja szerint a korábbi háromszoros szlovák miniszterelnök kijelentette, Ukrajna – Oroszországgal ellentétben – nem tartotta be a minszki megállapodást, Moszkva nem tehető felelőssé az ukrajnai konfliktusért, és a Nyugatnak fel kellene oldania az Oroszország elleni szankciókat.

Az ellenzéki Smer elnöke, azt írta a közösségi oldalán, hogy aki más véleményen van, mint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, az bűnöző. Ján Mažgút, a Smer párt szóvivője úgy fogalmazott, ilyen a liberális demokrácia Szlovákiában is.

„Akinek más a véleménye, azt először megpróbálják a sajtó által elhallgattatni és kompromittálni, és ha ez nem működik, bezárják”

– mondta Mažgút. A Smer szerint Ukrajnában az Egyesült Államok és Oroszország között folyik a háború, Ukrajna pedig abszolút amerikai ellenőrzés alatt áll. „Robert Fico sem az Egyesült Államok, sem Ukrajna, sem Oroszország oldalán nem áll, hanem Szlovákia, a józan ész és az igazság oldalán” – tette hozzá a szóvivő.

Jozef Lenč, a Nagyszombati Szent Cirill és Metód Egyetem politológusa szerint az ukrán dezinformációellenes hivatal Robert Fico politikáját az exkormányfő megnyilvánulásai alapján Kreml-pártinak minősítette, és nem ő az egyetlen politikusa a Smernek, aki a pártelnökhöz hasonló véleményen van. „A párt legerősebb emberét választotta ki az ukrán hivatal.

Az, hogy felkerült erre a listára, semmilyen formában nem befolyásolja az ő párton belüli pozícióját.

Azoknak az embereknek a szemében, akik őt és a Smert is támogatják, Robert Fico véleménye teljesen elfogadható” – fejtette ki a politológus. Jozef Lenč hozzáfűzte, hogy Robert Fico külföldi megítélésén a kijelentései semmit sem változtatnak. Mindez akkor is megmutatkozott, mikor Fico korábban nyílt levelet írt Brüsszelnek. „Azok az emberek, akik Robert Fico szavára hallgatnak Európában, csak képzeletbeli barátai a volt kormányfőnek. De a politika a lehetetlen művészete is egyben, tehát lehet, hogyha Fico újra pozícióba kerül odahaza, akkor ismét tárgyalnának vele, mint Orbán Viktorral vagy Szijjártó Péterrel” – jegyezte meg a politológus.

Ukrajna nemzetbiztonsági szerve Robert Ficóval együtt összesen 75-tel bővítette azon személyek listáját, akik véleményük szerint támogatják az orosz propagandát. A V4-es országokból Tomasz Jankowski lengyel politológus került még fel a listára, de szerepel rajta Marine Le Pen és Eric Zemmour francia politikus is, továbbá Rand Paul amerikai republikánus szenátor és Tulsi Gabbard volt demokrata kongresszusi képviselő.

