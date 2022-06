A Ryanair-főnök most egy "különleges idiótáról" beszélt

Boris Johnsonnak talán egyetlen helyen makulátlan a megítélése – Ukrajnában. Mindez azért, mert teljes mellszélességgel támogatja Kijev harcát az orosz offenzívával szemben. Otthon és a világ más részein viszont enyhén szólva is árnyalt a kép – és ezt toldotta meg Michael O’Leary, a Ryanair templombajáró katolikus, ugyanakkor non-stop és kocsis módjára káromkodó főnöke, aki magyar kormányilletékeseket is leidiótázott a légicégekre kivetett extraprofit-adó miatt.

A „fapadoskirály” úgy fogalmazott, hogy „Johnson a legmagasabb rendbe tartozó idióta”. O’Leary szerint annak a káosznak, amit manapság a brit reptereken tapasztalni – jelesül hogy nincs elég reptéri dolgozó vagy poggyászrakodó – „a masszív módon rugalmatlan brit munkaerőpiac” az oka... no és a brexit.

„Nem akarom újranyitni a brexit témáját, de Nagy-Britanniának meg kell találnia a módját, hogy kinyissa a munkaerőpiacot Európa felé. Azért, hogy olyan munkaköröket töltsenek be, amiket a britek nem vállalnak. Gyümölcs-betakarítás, vendéglátás vagy épp reptéri poggyász-rakodás” – fejtegette a Telegraph című lapnak Londonban adott interjúban.

Innen már egyenes út vezetett a rá jellemző beszóláshoz:

„a brit kabinetnek kevesebb az agyi kapacitása, mint egy átlagos növénynek”

– és az átlagost még megtoldotta egy nyomdafestéket nem tűrő szóval. „A miniszterelnökben abszolút nem lehet megbízni... nem, nem találkoztam vele és nem is akarok. Ő a legmagasabb – újabb angol f-betűs szó – rendbe tartozó idióta” – közölte.

Magyar részről az O’Leary-tirádákra Gulyás Gergely kancelláriaminiszter riposztolt egy fiatalkori ír kocsmázós, alkoholista képét festve róla.

O’Leary a brit lapnak adott nagyinterjúban azonban főként üzletről és a pandémiából való talpraállásról beszélt, ami szerinte az ő cégének sokkal jobban sikerült, mint másoknak – és ebben, úgy tűnik, a Telegraph is egyetértett vele. Míg ez a cikk karakán és kíméletlen üzletembernek állította be O’Leary-t, addig egy Daily Mirror-írás ugyanígy lehúzta a rivális WizzAirt. Abban egy név nélkül nyilatkozó pilóta azt mondta: nyáron annyira nagy a terhelés, hogy szerinte a munka „néha nem biztonságos”. A WizzAirnek – „exszovjet kultúrája” van, ahol az alacsonyabb fizetéshez szokott román és bolgár munkatársak azt teszik, amit mondanak nekik”.

O’Leary szerint ők viszont nem rúgtak ki a pandémia idején több ezer dolgozót – és „frissen tartották őket”, mivel hamarabb számítottak a talpraállásra, mint a többiek. „Akkor is repültünk, amikor nem volt utas, hogy a pilóták ne veszítsék el az engedélyüket” – fejtegette, és megintcsak a szokásos trágársággal azzal is hencegett: masszív árengedményt csikart ki a Boeing repülőgépgyárból, majd kötbért is, mert későn szállítottak. Arra is büszke, hogy sok ukrán menekültet szállítottak Európa-szerte.

Mint a Telegraph megjegyezte róla: élőben kedves, udvarias és szórakoztató, de teljesen más az imázsa. Például egyszer azt mondta a panaszkodó utasoknak, hogy húzzanak el... valahová, máshol nyavajogjanak. A felügyelőszerveket pénzfejő nemi erőszakolónak, az utazási ügynököket pedig ismét csak goromba kifejezéssel olyanoknak nevezte, akiket főbe kéne lőni. Az egyedül utazó muzulmán férfiakról biztonsági profilt kell létrehozni, mondta, és korábban a csak a lakosság egy része által beszélt afrikaans nyelv ismeretéhez akarta kötni a dél-afrikaiak szállítását. És persze ott volt a fizetős vécéről és ingyenes orális szexről szóló emlékezetes beszólása is.

„Viselkedésem karikatúra, és régen a promóció része volt”

– mondta. „Írországban és Nagy-Britanniában jóval csendesebb vagyok már” – tette hozzá.

Nyitókép: Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images