A csehek is beszállhatnak a szlovák légtér megvédésébe

Lengyelország kész védelmezni Szlovákia légterét, miután Szlovákia a MiG–29-es vadászrepülőit állományon kívül helyezi – jelentette be még április végén Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter. Szlovákia addig számíthat a lengyel segítségre, míg meg nem érkeznek az Egyesült Államokból rendelt F–16-os vadászgépek. A védelmi tárca most azt is megerősítette, hogy nem csak Varsóval, hanem Prágával is intenzív tárgyalásokat folytat a lehetséges segítségnyújtásról.

„A lengyel féllel szakértői tárgyalások folynak, melyek során jogi és gyakorlati szempontból vizsgáljuk a szlovák légtér védelméről szóló segítségnyújtás lehetőségét. Megerősíthetjük, hogy hasonló szakértői találkozókat tervezünk Csehországgal is” – tájékoztatott Martina Kovaľ Kakaščíková, a védelmi minisztérium szóvivője.

Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter korábban teljesen természetesnek nevezte, hogy az F–16-os lengyel vadászgépek hatótávolságát a szlovák légtérre is kiterjesztik. Hozzátette: a vadászgépek elsősorban lengyel támaszpontokról fognak felszállni. Varsó a szükséges jogszabályi intézkedések lefektetése után egészen addig kész felügyelni a szlovák légtér biztonságát, amíg az Egyesült Államokból rendelt új F–16-os vadászgépek meg nem érkeznek Szlovákiába. Az első hét vadászgép érkezése 2024-re várható.

Lengyelország és Csehország álláspontja megegyező:

Varsó és Prága szerint Ukrajna győzelme az orosz–ukrán konfliktus egyetlen elfogadható megoldása.

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő pénteken látogatott el Prágába, ahol kifejtette, a lengyelek és a csehek közös lépéseket tesznek annak érdekében, hogy az Európai Unió nyújtson nagyobb anyagi segítséget a jelenlegi ukrajnai menekülthullám által érintett országoknak, amelyek közé Lengyelország és Csehország is tartozik. A két ország védelmi miniszterei egy emlékeztetőt is aláírtak a cseh–lengyel védelmi együttműködés intenzívebbé tételéről. Egy másik miniszteri emlékeztető pedig a lengyel tengeri kikötők és Csehország együttműködéséről szól. „Lengyelország nagy segítséget nyújthat Csehországnak, hogy megszabaduljon az orosz energiafüggőségtől” – jelentette ki Petr Fiala cseh kormányfő. Lengyel partnere leszögezte, hogy Varsó kész intenzívebbé tenni az együttműködést ezen a téren és segítséget nyújtani a cseheknek.

Miloš Zeman cseh köztársasági elnök egy rádióinterjúban hétfőn úgy fogalmazott, hogy szerinte az orosz–ukrán konfliktus elhúzódására kell számítani, amelyet később valószínűleg diplomáciai tárgyalások válthatnak fel. „Ezek feltétele a harcok leállítása, s a két elnök közvetlen tárgyalása. Ettől ebben a pillanatban azonban még elég távol vagyunk” – vélekedett a cseh államfő.

Nyitókép: Tamilisa Miner/Getty Images