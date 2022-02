Szlovák államfő: itt az ideje, hogy felkínáljuk Ukrajnának az európai uniós tagságot

Vasárnaptól működnek Szlovákia keleti határán az első hotspotok, melyek az Ukrajnából érkező menekülteket fogadják. Egyelőre négy településen, Ulič községben, Ublán, illetve Felsőnémetin és Nagyszelmencen állították fel a hotspotokat – tájékoztatott a belügyminisztérium.

A tárca közölte, hogy a hotspotok a hét minden napján, 24 órában működnek majd. Ezekben a központokban két önkéntes egészségügyi dolgozó teljesít szolgálatot. Az Ublán felépített hotspotra látogatott vasárnap délután Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök, aki elmondta, hogy ezeknek a központoknak a lényege, hogy felgyorsítsák a menekültek befogadásához szükséges adminisztratív folyamatokat.

Az államfő hozzátette, támogatja, hogy az Európai Unió kilátásba helyezze Ukrajna uniós csatlakozását. „A szlovákok az Európai Unióhoz való hosszú és nehéz csatlakozási folyamat során megerősítették európai elköteleződésüket.

Az ukránok már régen az európai utat választották, és nekünk végre reagálnunk kell,

itt az ideje, hogy felkínáljuk Ukrajnának az európai uniós tagságot” – jelentette ki Zuzana Čaputová, hozzáfűzve, hogy az ukrajnai áldozatokért Vlagyimir Putyin a felelős.

Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter reméli, hogy az orosz elnöknek eszébe sem jut használni az atomfegyvereket. „Ne is gondoljunk erre, hiszen ez egy világkonfliktust jelentene” – jelentette ki Naď arra a hírre reagálva, hogy Putyin különleges szolgálati mód bevezetését rendelte el az orosz hadsereg elrettentő erőinél. A szlovák védelmi tárca vezetője nem tartja meglepőnek a lépést, hiszen Oroszország ismét az atompotenciáljával fenyegetőzött. Jaroslav Naď úgy fogalmazott, hogy csak egy őrült gondolhat atomfegyverekre. Hozzátette: Szlovákiát jelenleg nem fenyegeti háború közvetlen veszélye az ukrán–orosz konfliktus miatt. A tárcavezető úgy véli, a legégetőbb feladat jelenleg az Ukrajna felől érkező menekültáradat fogadása.

A közlekedésügyi minisztérium ezért az Ukrajnából érkezők elszállásolásában segítő weboldalt indított. A pomocpreukrajinu.sk honlapon a Szlovákiába érkező menekültek az állami- és magánjellegű szállásadók elérhetőségét találják. Az oldal a szlovák mellett ukrán nyelven is működik, és pár napon belül az ua.gov.sk címen keresztül is elérhetővé válik. Az oldalon önkéntesek is felajánlhatják saját házukat vagy lakásukat szálláshelyként a menekültek számára. Michal Slivka rendőrségi szóvivő úgy tájékoztatott, hogy az Ukrajna elleni támadás kezdete óta vasárnap reggelig összesen 26 ezer ukrán állampolgár lépte át Szlovákia határát.

Szombaton előbb 11 millió, vasárnap pedig újabb 4,5 millió euró értékű lőszer és üzemanyag adományozását hagyta jóvá Ukrajna számára a kormány. Eduard Heger miniszterelnök továbbá elmondta, hogy Szlovákia az orosz és ukrán félnek is felajánlotta, hogy Pozsony helyt adna a béketárgyalásoknak.

„Ukrajna nemcsak magáért, hanem értünk is harcol. A bátor férfiak az értékeinkért küzdenek. A szabadság, a demokrácia értékeiért, a jövőről való döntés jogáért”

– jelentette ki a szlovák miniszterelnök.

Nyitókép: MTI/EPA/Stanislav Kozliuk