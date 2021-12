Visszavonul a magyar származású sztársportoló

Az elmúlt néhány évben Jo Konta, avagy Konta Johanna volt a brit tenisz nagy reménysége. A brit, magyar és ausztrál útlevéllel rendelkező, magyar szülőktől származó, Ausztráliában induló, majd britként karriert építő játékos 2017-ben 37 év után először jutott be brit női játékosként a wimbledoni elődöntőbe. Ugyanez sikerült neki 2016-ban Ausztráliában és 2019-ben a Roland Garroson.

A pandémia azonban elrontotta számára 2021-es évet – csapata egyik tagjának pozitív covid-tesztje miatt nem indulhatott Wimbledonban, majd ő is elkapta a vírust és így nem jutott ki a Tokiói Olimpiára.

Közben feltűnt a színen a US Opent szenzációs módon megnyerő tinédzser, Emma Raducanu, aki átvette tőle a brit number one pozíciót és a média az új sztár ünneplésével volt elfoglalva.

Johanna most a közösségi médiában jelentette be, hogy 30 éves korában visszavonul a tenisztől.

Arról írt, hogy hálás a karrierjéért és hogy „saját kitartásom és mások segítsége révén álmaim életét élhettem. Azzá váltam, amiről gyerekkoromban álmodtam. Milyen hihetetlenül szerencsés vagyok!”.

A BBC a „modern éra egyik legjobb brit játékosának” nevezte az egy ponton a világranglista negyedik helyén szereplő Kontát, aki 4 WTA-tornát nyert és sorozatban 12 egyéni meccsen győzött a Billie Jean King Kupasorozatban.

Russel Fuller, a BBC veterán tenisztudósítója azt írta, hogy a 18 éves Raducanu US Open győzelme sem értékelheti le ezeket az eredményeket...

Mint megjegyezte, 2015-ben, 24 éves korában még a top 100-as listán sem szerepelt. Ami nagyot lendített rajta, az a Juan Coto „mentális edzővel” kialakított munka volt. Coto 2016 novemberében váratlanul meghalt. „Mindennap hiányzik. Mindennek, amit teszek, a része marad” – emlékezett vissza rá Johanna.

Annak ellenére, hogy a "politkorrekt" brit hivatalos média büszkén ünnepli a sokszínűséget, néhány interjúban azzal szorongatták meg, hogy akkor valljon színt, mi is az identitása – amit furcsának talált.

Konta utoljára augusztusban szerepelt nemzetközi meccsen, Cincinnatiben, ahol Karolina Muchova győzte le. Kommentátorok szerint azonban a magyar származású ex-játékos nem tűnik el a színről. „Remek szakács, foglalkoztatja az élelmiszerbiztonság, kipróbálta magát rádiósként és kutyás vállalkozást hozott létre a partnerével, Jackson Wade filmproducerrel, aki májusban, a születésnapján eljegyezte” – írta a róla a BBC.

A little update from me ? pic.twitter.com/L1tpjDHW1o — Johanna Konta (@JohannaKonta) December 1, 2021