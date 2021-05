Rendben van a Szputnyik a magyar labor szerint, de a szlovákok az orosz válaszra is várnak

Vladimír Lengvarský szlovák egészségügyi miniszter megerősítette, hogy csütörtökön megérkeztek Magyarországról a Szputnyik V laboreredményei, és mindent rendben találtak az orosz vakcinával.

A tárca most eldönti, mi legyen a következő lépés. Lengvarský azonban egyértelművé tette, hogy az orosz vakcinával való oltás még aligha fog elkezdődni Szlovákiában. Mint mondta, a minisztérium szakértőkkel és az orosz féllel fog egyeztetni a vakcinával kapcsolatos további lépésekről.

Most az orosz fél vizsgálati eredményeire várnak.

Az orosz oltóanyag szlovákiai használata tehát továbbra is bizonytalan. A járványkezelés hibái miatt márciusban lemondott korábbi egészségügyi miniszter Marek Krajčí pedig azt mondja, hogy Szlovákia elállhat a Szputnyik V vakcinára kötött adásvételi szerződéstől, ha az orosz fél nem szállítja le egy hónapon belül az ígért vakcinamennyiség legalább felét. Szerinte a szlovák fél már most is felmondhatja a megállapodást.

Krajčí azt állítja, hogy Szlovákia nem köteles megvásárolni az összes vakcinát.

Szlovákia összesen kétmillió Szputnyik V-t rendelt.

„A leszállított védőoltásokat eladhatjuk másnak. Erre például nincs jogunk olyan oltóanyagok esetében, amelyek az Európai Bizottságon keresztül jutnak el hozzánk. Az összeset át kell vennünk és ki kell fizetnünk, ráadásul jelenleg nem adhatunk el ilyen vakcinát az Európai Unión kívülre” – fűzte hozzá a korábbi egészségügyi miniszter.

A tárca közben arról tájékoztatott, hogy az 50 évnél idősebb személyeket is a Moderna és a Pfizer vakcináival fogják oltani. Zuzana Eliášová szóvivő szerint ezt a beszállított oltóanyagok mennyisége és az oltási kapacitás növekedése teszi lehetővé. Május végéig több mint 1,5 millió adag vakcina érkezését várják. A szállítmány nagy részét a Pfizer/BioNTech védőoltásai fogják kitenni. Eddig a 60 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket oltották ezzel az oltóanyaggal. „Az 50 évnél fiatalabbak az AstraZenecával való oltásra regisztrálhatnak.

Pillanatnyilag nem lehet válogatni a védőoltások között”

– tette hozzá a szóvivő.

Szlovákia hétfőtől a Covid-automata szerinti rózsaszín besorolásba kerül. Mindössze két járás kap továbbra is bordó besorolást. „Ez javulást jelent a múlt héthez képest” – jelentette be Ján Mikas országos tisztifőorvos. A koronavírus-fertőzöttekkel közeli kontaktusba kerülőknek már nem kell karanténba vonulniuk, ha tünetmentesek és megkapták az oltást.

„Ugyancsak hétfőtől megszűnik a nyugdíjasok, valamint az egészségkárosodott személyek és kísérőik számára fenntartott idősáv az üzletekben” – tájékoztatott Mikas. A mozik egyelőre zárva maradnak, de a tisztifőorvos 50 százalékos kihasználtsági korlát figyelembevételével fokozatosan engedélyezi a kulturális rendezvények megtartását. Az ilyen eseményeken csak ülő vendégek vehetnek részt. A színházak működésére már van lehetőség, szabadtéri filmvetítésre és koncertekre vagy éppen fesztiválokra és kiállításokra is. Az ország nagy részén továbbra is érvényben marad az éjszakai kijárási tilalom, amely 21 órakor lép érvénybe.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balázs Attila