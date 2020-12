Szakértők Biden fiának ügyeiről: nem véletlenül nyomoznak

A megválasztott elnöki pozíciójában az Elektori Kollégium által immár hivatalosan is megerősített Joe Biden számára még a hatalomra lépés előtt fejfájást okozhatnak fia ügyei.

Hunter Biden korábban mesésen fizető állást töltött be egy ukrán energiacégnél, miközben apja alelnökként az Egyesült Államok Ukrajna-politikájáért felelt. Mindketten tagadták, hogy ez bármiféle összeférhetetlenséget okozott volna – annak ellenére, hogy egy amerikai lap az elnökválasztási kampány idején megszellőztette: Hunter elintézte, hogy cége egyik vezetője találkozzon apjával. Biden hívei szerint azonban az erről szóló állítólagos e-mailek eredetiségét semmisem bizonyítja.

Hunter most egy másik – immár nehezebben megkérdőjelezhető – ügy miatt került a nyilvánosság elé.

A múlt héten bejelentette, hogy Delaware állam adóhatásága nyomozást indított ellene.

A hivatal – jelentések szerint – adatokat két be a Burisma ukrán energiacéghez és kínai üzleteihez kapcsolódó tevékenységéről.

A megválasztott elnök fia ismét tagadta, hogy bármi törvénybeütközőt tett volna. „Nagyon komolyan veszem a kérdést, de bízom benne, hogy egy professzionális és objektív nyomozás megerősíti, hogy jogkövető és megfelelő módon kezeltem az ügyeimet, professzionális adótanácsadók bevonásával” – mondta.

Hunter védelmére kell maga Joe Biden, aki azt mondta, büszke a fiára. Az ifjabb Bident többször is támadták republikánus politikusok, akik vizsgálatot is folytattak az ügyében és jelentésük szerint, igenis, fennállt az összeférhetetlenség problémája.

Szakértők szerint a mostani ügy fejfájást okozhat Joe Bidennek,

aki január 20-án veszi át a kormányzást Donald Trumptól.

Mike Sullivan, az IRS, az amerikai adóhatóság korábban szövetségi ügyészekkel dolgozó auditora szerint „nem kezdene nyomozásba egy kormányhivatal, ha nem bízna abban, hogy elég információja van.

Az igazságügyi minisztérium nem választ ki véletlenszerűen eseteket, mert ezzel lejáratná magát”

– mondta a Bloomberg hírügynökségnek.

Egyelőre nem világos, hol tart a nyomozás és hogy lesz-e belőle valamilyen jogi eljárás.

„Ez egy nagy ügy” – mondta Josep Opich, a Paul Hastings nevű jogászcég adóügyi szakembere. „Elég világos, hogy potenciálisan büntetőügyi dologról és nem olyasmiről van szó, hogy valamit kifejeltettek az adóbevallásból” – fogalmazott.

Biden megválasztott elnök hívei viszont továbbra is azt állítják, hogy ellenfelei is fogást próbálnak találni rajta. A New Republic című magazin például azt írta: a Hunter-sztori még mindig nem ügy. Már 2018 óta tudni, hogy az FBI nyomoz az adóügyei után. Most ezt felmelegítették és ezzel akarják megbénítani a Biden-elnökséget – állította a magazin.

Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo