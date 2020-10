Európa elmerült a második hullámban – körkép

A múlt héten lépte át a 40 milliós határt a globális koronavírus-fertőzések száma, hétfőre már több, mint 43 millió esetről lehetett tudni a helyzetet figyelemmel kísérő Johns Hopkins Egyetem adatai alapján.

A hír nyomasztóan hatott a róla először értesülő ázsiai tőzsdékre, ahol a növekvő amerikai és európai esetszám miatt csökkent az indexek értéke. Valójában a kép vegyes volt, mert például az ingatlan-, fémipari, technológiai és szolgálatóipari cégek papírjai ellensúlyozták az esést.

Hétfőn ugyanakkor a világ egyik vezető gazdaságának első embere megkongatta a vészharangot. Angela Merkel német kancellár arra figyelmeztetett, hogy

Németország „elveszítheti a koronavírus elleni harcot”.

A kormányzó Kereszténydemokrata Unió tanácskozásán Merkel úgy fogalmazott, hogy a megugrott fertőzések miatt a németországi helyzet fenyegető, minden nap számít és hogy nagyon nehéz hónapok előtt áll az ország. A zárt körben elhangzott megjegyzéseket kiszivárogtatták a sajtónak.

A kancellár a hétvégén szokásos podcastjában arra sürgette honfitársait, hogy csökkentsék a kontaktust másokkal, mert ez a legmeggyőzőbb módja a vírus elleni fellépésnek. Közben a berlini hatóságok elismerték,

nincsenek meg a forrásaik a fertőzöttek és kontaktjaik lekövetésére,

ezért kérik a fertőzötteket: viselkedjenek felelős módon és zárják el magukat a külvilágtól.

Spanyolország szigorít

Spanyolország nem bízza a véletlenre: a madridi kormány szükségállapotot hirdetett ki és különösen szigorú intézkedésként, vasárnaptól este 11-től reggel 6-ig tartó kijárási tilalom van érvényben a következő hat hónap során.

Pedro Sanchez miniszterelnök úgy fogalmazott a kabinet előtt, hogy

„Európa és Spanyolország elmerült a második hullámban... egy extrém helyzetet élünk át”

– mondta. A legtöbb spanyol régió üdvözölte a szigort, amit a kormányhivatal szerint „ők kértek”. Szombaton 9 régió kormányzata folyamodott Madridhoz, hogy vezessen be szükségállapotot. Nem vonatkozik a szigorítás a Kanári-szigetekre, ahová Nagy-Britanniából és Németországból is mehetnek turisták. Spanyolországban múlt szerdán ugrott egymillió fölé a Covid-esetek száma, de Sanchez kormányfő szerint valójában 3 millió ember lehet fertőzött.

Franciaországban már korábban életbe léptettek helyi kijárási tilalmakat. Vasárnap új rekordott döntött a napi fertőzések száma és meghaladta az 52 ezret. A spanyolokhoz hasonlóan a franciák is átlépték az 1 milliós küszöböt. Olaszországban közben hétfőtől zárva vannak a bárok, mozik és uszodák. Zárva lesz a legtöbb középiskola is, ahol ismét távoktatás folyik majd. Belgiumban este 10 órára hozták előre a kijárási tilalom kezdetét, a boltoknak este 8-kor be kell zárniuk és betiltották a sport és kulturális eseményeket.

Csehország pedig szomorú rekordot ért el: minden 100 ezer emberből 1000 koronavírus-fertőzött az országban. Intézkedések a szomszédban



Jelenleg csak az egy asztalnál helyet foglalók számát korlátozzák az országban, zárt térben legfeljebb hatan, nyílt téren 12-en ülhetnek le, továbbá tilos alkoholt fogyasztani a boltok és kocsmák 50 méteres körzetén belül.



Szlovákiában szombaton lépett életbe az éjszakai kijárási tilalom. A november 1-jéig elrendelt intézkedések mellett az emberek továbbra is bejárhatnak a munkahelyükre, ám csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. Engedélyezett az orvosok felkeresése, de tilos a temetőlátogatás, ami – tekintettel a közelgő halottak napjára – érzékenyen érinti a lakosságot - derül ki a Az osztrák kormány is fontolóra vette az éjszakai kijárási tilalom bevezetését. „Rendkívül súlyos a helyzet” – jelentette ki Sebastian Kurz kancellár. Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi tendenciák mellett akár 6000 új fertőzött is lehet naponta novemberben, ezért az újabb lezárás elkerülése érdekében be kell tartani a szabályokat.Jelenleg csak az egy asztalnál helyet foglalók számát korlátozzák az országban, zárt térben legfeljebb hatan, nyílt téren 12-en ülhetnek le, továbbá tilos alkoholt fogyasztani a boltok és kocsmák 50 méteres körzetén belül.Szlovákiában szombaton lépett életbe az éjszakai kijárási tilalom. A november 1-jéig elrendelt intézkedések mellett az emberek továbbra is bejárhatnak a munkahelyükre, ám csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. Engedélyezett az orvosok felkeresése, de tilos a temetőlátogatás, ami – tekintettel a közelgő halottak napjára – érzékenyen érinti a lakosságot - derül ki a hirado.hu összeállításából.

Nyitókép: MTI/AP/Manu Fernández