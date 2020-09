Újabb brexitbotrány: hétezer kamionból álló sor fenyeget Dovernél

"Belépési engedélyt" kérhetnek január 1-jétől azoktól a kamionosoktól, akik a délkelet-angliai Kent megyébe szeretnének behajtani. Itt található a Nagy-Britannia és az európai kontinens közötti forgalom jelentős részét bonyolító Dover kikötője. A kompokon naponta ezrével érkező és távozó kamionok mellett a La Manche-csatorna alatti Csalagútban futó vonatokon is jönnek-mennek a teherautók.

A brexit ellenzői már évek óta figyelmeztetnek, hogy ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az év végén az Európai Vámunióból, akkor a vámolás bevezetése miatt közlekedési káosz alakulhat ki Délkelet-Angliában. Michael Gove kabinetminiszter kedden arra figyelmeztette a szállítócégeket, hogy akár

hétezer kamionból álló, kígyózó sor alakulhat ki a Dover–London autópályán,

ha nem készülnek fel az alku nélküli brexitre.

Gove emellett most megerősítette, hogy a Kent megyébe tartó kamionok vezetőinek "belépési engedélyre" lesz szükségük. A rendelkezést a brit földön már amúgy is elterjedt térfigyelő kamerák és rendszámfelismerő rendszerek segítségével fogják betartatni. A brit kormány már egy ideje játszott a kenti határ ötletével, hogy elkerülje az alku nélküli brexit utáni forgalmi dugókat, most történt azonban meg első ízben hogy egy miniszter hivatalosan elismerte, létezik ilyen terv.

"Szeretnénk ha viszonylag egyszerű procedúrával beszerezhető lenne a kenti belépési engedély – mondta Michael Gove a parlamentben. – Ha nincsenek meg a szükséges papírjaik, akkor rendőri úton, térfigyelő kamerák segítségével és más módon biztosítjuk, hogy a kenti lakosok ne szenvedjenek el kényelmetlenséget."

Az elképzelésről szóló anyag már korábban kiszivárgott, látták a Guardian című lap újságírói. A tudósítás szerint a megyei behajtási engedélyt csak azok a sofőrök kapják meg, akik minden olyan papír birtokában vannak, amelyekkel felhajthatnak egy kompra vagy Csalagút-vonatra.

Ha a sofőr nincs a behajtási engedély birtokában, akkor 300 fontra bírságolhatják

– olvasható még az anyagban.

Egyelőre nem világos, hogy a gyakorlatban hogyan tartják be a rendelkezést – ha a bevezetése mellett döntenek. "Ki fog járőrözni a kenti határon? Hol lesznek a határellenőrző posztok. Lesz helyi határőrség?" – tette fel a kérdést Angela Eagle ellenzéki képviselő.

Kiakadtak a fuvarozók

Üzleti vezetők szerint csak olyan rendszer működne, amely fizikailag ellenőrizné a sofőröket. A brit kamionosok érdekvédelmi szervezete pedig közölte: már rég tudják, hogy dugók lesznek Kent megyében, és már régóta kérik a kormányt, hogy találjon megoldást.

Richard Burnett vezérigazgató szerint dühítő, hogy a kormány az ágazatot akarja bűnbakként beállítani.

"Hogy lehetne felkészülni, amikor még mindig nem világos, mire kell készülni?"

– tette fel a kérdést. A szervezet egy másik vezetője szerint a megyei behajtási engedély értelmetlen és senki sem tudja betartatni.

Hevesen bírálta a brit kormányt a Logistics UK nevű, szállítókat és a doveri kikötőt képviselő szervezet is, amely szerint rossz dolog a szállítókra hárítani a felelősséget. Emellett emlékeztetett, hogy a szükséges infrastruktúra létrehozására szánt kormánypénzeket még mindig nem utalták át.

"A kereskedőknek 50 ezer vámtisztviselőre van szükségük, hogy megbirkózzanak az átmeneti időszak után megjelenő papírhegyekkel, de a kormány fájdalmasan hiányos módon áll hozzá az új munkaerő toborzásához és kiképzéséhez" – fogalmaztak a Brit Közúti Fuvarozók Szövetségének képviselői.

Nyitókép: Facundo Arrizabalaga