66 nap után véget ért a szükségállapot Csehországban

Az ország történetében ez volt az első olyan szükségállapot, melyet nem árvíz vagy egyéb természeti katasztrófa miatt rendeltek el. A március elején kihirdetett szükségállapot megszüntetése ugyanakkor nem jelenti a szigorú higiéniai szabályok feloldását. Ezek az intézkedések mostantól az egészségügyi tárca hatáskörébe tartoznak. Ján Hamáček belügyminiszter, az országos válságstáb vezetője ezt a szigort jelen pillanatban elegendőnek tartja. „Azokat az óvintézkedéseket hagyjuk érvényben, melyek nem terjednek ki az egész ország területére. Ezek azok, melyeket az egészségügyi minisztérium a saját hatáskörében elrendelhet” – fogalmazott a belügyi tárca vezetője.

A betartandó higiéniai előírások egyike, hogy továbbra is kötelezően viselni kell közterületen az arcmaszkot. Igaz, már csak egy hétig.

Május 25-től csak a tömegközlekedési eszközökön, vendéglőkben és általában zárt helyeken kell majd használni.

AndrejBabiš miniszterelnök is bevallotta, hogy neki sincs ínyére a maszkviselés. „Én már nem tartom szükségesnek, hogy a szabad ég alatt is hordjuk a maszkokat, ha már egyszer a vendéglők teraszain megengedtük a mellőzésüket” – mondta a kormányfő.

A cseheknek már csak az előttünk álló hetet kell kibírniuk, s ha ez letelik, már az éttermek belső helyiségeiben is elfogyaszthatják az ételt, és állatkerteket is látogathatnak. E hét végén újraindul az első osztályú cseh labdarúgó-bajnokság is. A hotelek ugyanakkor még a jövő héten sem nyitnak ki, és a szaunák is zárva maradnak.

Csehországban már több mint két hete jóval száz alatt van a napi igazolt koronavírus-fertőzések száma és csökken a halottaké is. A fertőzöttek több mint kétharmada pedig már felgyógyult betegségéből.

Hétfő reggelig 8480 személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. A betegségből 5468 személy gyógyult fel. A járvány áldozatainak száma az utóbbi napokban napról napra csökkent. Hétfő reggelig 298 személy halt meg, többségük más betegségben is szenvedő idősebb személy volt. Az eddig elvégzett laboratóriumi tesztek száma már jóval meghaladta a 350 ezret.

Nyitókép: Csaknem teljesen néptelen a prágai Károly híd 2020. március 20-án. (MTI/EPA/Martin Divisek)