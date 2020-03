Gumikesztyűben tették le az esküt Szlovákia új képviselői

A szlovák parlament pozsonyi épülete napok óta szigorított üzemmódban működik. Csak a parlamenti iroda dolgozói és a képviselők léphetnek be. A koronavírus-járvány miatt zárt ajtók mögött kezdődött meg pénteken az új összetételű szlovák törvényhozás alakuló ülése.

A képviselők védőkesztyűben és arcmaszkban tették le a képviselői esküt.

Az eskütétel után az új képviselők az egyes parlamenti tisztségekre jelölt személyekről szavaztak. Elsőként új házelnököt választottak Boris Kollár személyében, aki a második legerősebb kormánypárt, a Sme rodina vezetője.

Az új koronavírus járványa miatt védőmaszkot és gumikesztyűt viselő képviselők a parlament alakuló ülésén a pozsonyi ülésteremben 2020. március 20-án. MTI/AP/TASR/Michal Svítok

A parlament négy alelnöki posztjára a koalíciós pártok és az ellenzéki pártok is javasoltak jelöltet. Két alelnök személyéről hétfőn döntenek. Az egyik ugyanis a leköszönő miniszterelnök, Peter Pellegrini lesz, aki kormányfő lévén pénteken még nem töltheti be ezt a tisztséget. Ez azt is jelenti, hogy előreláthatóan hétfőn, 13 órától a törvényhozás újabb ülést tart majd.

A 19 parlamenti bizottságot a koalíció és az ellenzék 12:7 arányban osztja el.

A négypárti koalíció tehát 12 bizottság, az ellenzéki Smer és a Mi Szlovákiánk Néppárt, vagyis az ĽSNS 7 bizottság élére állít elnököt. A bizottsági elnökök és alelnökök személyéről titkos szavazással döntöttek a képviselők. Összeálltak az egyes frakciók is, amelyhez legkevesebb 8 képviselő szükséges az adott pártból.

Az új összetételű 150 fős parlamentben, ahol az alkotmányos törvények elfogadásához három ötödös többségre van szükség, Igor Matovič négypárti kormánykoalíciójának 95 mandátuma lesz. Ez valamivel több mint 63 százalék. Az új kormány minisztereit szombaton nevezi ki Zuzana Čaputová köztársasági elnök a pozsonyi elnöki palota udvarán.

Peter Pellegrini távozó kormányfő az alakuló ülés után beadta a lemondását. Ezzel kapcsolatban elmondta, sajnálja, hogy ez az időszak számára véget ér.

„Nehéz helyzetben vettem át a kormányfői stafétát, és még nehezebb helyzetben adom azt át”

– mondta a 2018 óta hatalmon lévő Pellegrini. Külön köszönetét fejezte ki Denisa Saková belügyminiszternek, aki a koronavírus miatti rendkívüli helyzet kezelésén dolgozott.

Pénteken délig Szlovákiában 123 koronavírussal fertőzött személyt tartottak számon. Jó hír viszont, hogy csütörtökön elhagyhatta a kórházat az első szlovákiai koronavírus-fertőzött és az édesanyja. A továbbiakban mindketten otthoni karanténba kerülnek.

Nyitókép: MTI/AP/TASR/Michal Svítok