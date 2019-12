Tényleg nem ússza meg a büntetőeljárást Robert Fico

Robert Fico ellen azért indult eljárás, mert egy Facebook-videóban azt mondta, hogy a Mi Szlovákiánk Néppárt képviselője,

Milan Mazurek romákra tett rasszista kijelentéseivel csak kimondta, amit az egész ország gondol.

A szélsőjobbos eszméket valló Mazureket a bíróság faji, nemzetiségi, etnikai hovatartozás, illetve meggyőződés miatti gyalázkodás és gyűlöletkeltés ügyében találta bűnösnek egy 2016-os rádióinterjúban tett kijelentése miatt, s ezért távoznia kellett a parlamentből. Az ügyész szerint a képviselő szavai kimerítették a rasszizmus és a romák elleni uszítás fogalmát. Robert Fico ellen pedig azért indított eljárást a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség, mert a nyilvánosság előtt védelmébe vette a mandátumvesztés mellett pénzbüntetéssel sújtott honatyát.

A volt szlovák kormányfő párttársai a múlt héten kijelentették, egyetértenek azzal, amit Fico mondott, a pártelnök extrémizmussal való meggyanúsítása pedig csak mediális színjáték. A parlament védelmi bizottságának összehívását is a Smer frakciótagjai indítványozták. Úgy vélik, a Robert Fico ellen indított büntetőeljárás a pártelnök személye és a Smer párt ellen indított, összehangolt támadás része.

A védelmi bizottság kedden meghallgatta Milan Lučanský országos rendőrfőkapitányt, aki hangsúlyozta, hogy a rendőrség csak a munkáját végzi.

„Amíg én vezetem a rendőrséget, nem engedem, hogy törvénytelenül járjanak el” – fogalmazott Lučanský. A bizottság tagjai pedig kinyilvánították, hogy a rendőrség élvezi a bizalmukat a Fico ellen indított eljárással összefüggésben. Anton Hrnko bizottsági elnök elmondta, bizalmat szavaztak a rendőrségnek, vagyis jóváhagyták az ügyben tett lépéseiket.

A Smer bizottsági tagjai viszont azt mondják, a rendőrségi eljárással meg kellett volna várni a február végi parlamenti választásokat, és hogy

egy háromszoros miniszterelnökkel „ilyet nem lehet csinálni”.

A legnagyobb szlovák kormánypárt képviselői sajtótájékoztatójukon kiemelték, hogy egyetértenek pártelnökük kijelentéseivel. A Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség most ezt is vizsgálja, egyelőre azonban nem tudni, hogy a képviselőket is meggyanúsítják-e az elnök ellen megfogalmazott vádakkal.

Nyitókép: MTI/Starovic Tibor