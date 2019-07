Kiderült, miért lobbantotta lángra a rajzfilmstúdiót a kiotói gyújtogató

Az ősi japán fővárosban található Kyoto Animation nevű rajzfilmstúdió főleg a K-On és a Szuzimja Haruhi melankóliája című sorozatairól a leginkább ismert, de egész estés filmeket is készített. Az angol néven ismert Violet Evergarden nemrég bekerült a Netflix kínálatába. Bár nem dolgoztak túl sokan benne, különösen nagy hatása volt a világhíres japán anime ágazatban.

My thoughts and prayers to Kyoto Animation Studio and it’s workers who brought many of us pure joy, tears and unforgettable moments. May those artists get well soon. pic.twitter.com/MgPUAKqxjk