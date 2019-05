Lesz, aki közvetítené a szlovákiai magyarok hangját az EP-ben

396 szavazat – ennyire lett volna szüksége a Magyar Közösség Pártjának, hogy mandátumot szerezzen az Európai Parlamentben. A párt 4,96 százalékot ért el, összesen 48 929 érvényes szavazatot szerzett. A kormánykoalíciós Híd 2,59 százalékot, és 25 562 szavazatot tudhat magáénak.

Az MKP és a Híd listavezető képviselőjére az ingóságok hazaszállítása mellett már csak a staféta átadása vár. A kérdés, hogy ki veszi át a szlovákiai magyarság ügyeit az Európai Parlamentben, ahol július elejétől megszűnik a közvetlen szlovákiai magyar európai parlamenti képviselet. Az MKP leköszönő képviselője elismerte a vereséget.

„Ki kell mondani, hogy ez egy sikertelenség. Alacsonyabb kategóriába csúszott át a felvidéki magyar politikai képviselet és a felvidéki magyar közösség”

– fogalmazott Csáky Pál.

A márciusi államfőválasztást követően sorozatban a második választáson szenvedett vereséget a Híd; a hétvégi választás után már nem lesz képviselője a pártnak Brüsszelben. Bugár Béla pártelnök nagyon rossz eredményről beszélt. Szerinte a kérdés most az, hogy a Híd képes lesz-e mobilizálni a választóit, el tudja-e mondani azt, mit fog jelenteni, ha a szlovák parlament is magyar érdekeket védő képviselet nélkül marad. „A következő, nyolc-kilenc hónap múlva esedékes választásoknak egyebek mellett ez lesz a tétje” – mondta Bugár Béla.

A Hídnak – akárcsak az MKP-nak – szintén egy képviselője volt Brüsszelben Nagy József személyében. Ő a vereség ellenére pozitívan értékelte az országos eredményeket. „Annak tudok örülni, hogy Szlovákia relatív proeuróper képviseletet tudott kiküldeni, tehát eltekintve a két Kotleba-féle képviselőtől a többiek mind Európa-párti pártokból került ki” – hangsúlyozta Nagy. Az általa jegyzett kisebbségi jogminimum jövőjéről a leköszönő EP-képviselő azt mondta,

bízik benne, hogy megtalálja azokat a kapcsolatait, akik teljes súlyával felvállalják a kisebbségvédelmet Brüsszelben.

Szlovákiai magyar tehát nem jutott be, de akadt egy szlovák, aki közvetítené a hangjukat. Nem más, mint a választásokat megnyerő Progresszív Szlovákia–Együtt koalíció listavezetője, Michal Šimečka. A szlovák politikus Facebook-profilján azt írta, EP-képviselőként a szlovákiai magyarok érdekeit is védeni fogja csakúgy, mint a többi Szlovákiában élő nemzeti kisebbség és polgár érdekeit. „Az Európai Parlamentben jelen kell lennie a szlovákiai magyarok hangjának is. Törekedni fogok arra, hogy azt közvetíteni tudjam még akkor is, ha az én esetemben ez sajnos csak szlovákul és angolul hangozhat majd” – fogalmazott Šimečka.

