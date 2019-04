Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint a délnyugat-afrikai Malawiban indították el azt a tesztprogramot, amelynek során első ízben malária-ellenes védőoltást adnak gyerekeknek.

Szakértők emlékeztetnek rá, hogy a 30 éven át tartó fejlesztés során kidolgozott vakcina csak a kétévesnél fiatalabb gyerekek kevesebb mint felének ad védelmet a betegség életveszélyes formájával szemben.

Klinikai vizsgálatok ugyanakkor igazolták, hogy

a védőoltásban részesültek esetében jóval valószínűbb, hogy ha megbetegszenek, akkor csak a malária gyengébb változatát kapják el.

Kisebb klinikai tesztek eredményei szerint az oltóanyag az 5-17 hónapos csecsemők 40 százalékának adott teljes védettséget.

Az arány alacsonynak tűnhet, de azt jelenti, hogy az esetek 40 százalékában elkerülhető lenne a potenciálisan halállal végződő megbetegedés.

A malária a WHO szerint különösen

az öt évnél fiatalabb gyerekeket és közel a világ lakosságának felét fenyegeti.

A leginkább veszélyben lévő térségek Afrika Szaharától délre fekvő része és Délkelet-Ázsia.

A Malawiban most indított első oltóprogramban az RTS,S vakcinát használják és a tapasztalatokat – a gyermekhalandóság alakulását, a biztonságot és azt, hogy a lakosok mennyire hajlandók elfogadni a vakcinát - felhasználják a hamarosan Kenyában és Ghánában induló programhoz.

Amire szintén oda kell figyelni, az az oltások menetrendje és hogy a szülők be tudják-e tartani ezt és elvinni gyermekeiket mind a négy oltásra.

A gyerekek három hónapon át havi egy oltást, majd egy további injekciót kapnak másfél év múlva. Mindez pedig nem felel meg a szokásos védőoltás-programok menetrendjének.

Az oltási kampányt a WHO koordinálja, de emellett részt vesz benne a három ország kormánya, egy nemzetközi non-profit szervezet és a vakcinát kifejlesztő GSK gyógyszergyártó, amely 10 millió adagot ingyen ad. Emellett további négy segélyügynökség egy szerényebb összeggel, 50 millió dollárral támogatja a programot.

A terv az, hogy az első évben 360 ezer gyereket oltanak be a három országban.

Pedro Alonso, a WHO globális maláriaellenes programjának igazgatója elismerte, hogy „a védőoltás nem tökéletes”, de így is több millió megbetegedést előzhet meg, ezért a most induló kampány „történelmi pillanat a betegség elleni hosszú harcban”.

Nyitókép: Pixabay