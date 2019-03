Bejött Macron álcázott kampánya

A Harris és az Epoka közvéleménykutatók által készített felmérés eredménye meglepte a politikai elemzőket, a számok ugyanis azt mutatják, hogy a kormány és az államfő politikája elleni erős tiltakozások nem hoztak jelentős változásokat a politikai erőviszonyokban. A felmérés szerint

az Emmanuel Macron által alapított Köztársaság lendületben és a jobbközép Modem alkotta koalíció közös listájára a választók 22 százaléka adná a voksát,

ha most kerülne sor az európai parlamenti választásokra. Ez az eredmény pedig az első helyezést jelentené.

A második helyet, szoros versenyben, a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés szerezné meg a szavazatok 20 százalékával, míg harmadik helyre a jobboldali Republikánusok futnának be. Utóbbiak a felmérés szerint meglehetősen lemaradva, a szavazatok mindössze 12 százalékát tudnák begyűjteni.

Meglepetésnek számít, hogy az eddig a belpolitikai rangsorban 11-12 százalékkal biztos negyedik helyezettnek számító, a gyakran erősen provokatív Jean-Luc Melenchon által alapított, szélsőbaloldali Engedetlen Franciaországra a választók mindössze 8 százaléka voksolna. Mivel a Zöldek és az Európai ökológusok alkotta listára is ugyanennyien szavaznának, ez azt jelenti, hogy a környezetvédők behozták Melenchon pártját.

A francia szocialisták továbbra is gyengélkednek, listájukra a választók 6 százaléka voksolna, és ugyancsak 6 százalékot gyűjtene be a gaulle-ista politikát hirdető, illetve a nemzeti szuverenitás fontosságát hangsúlyozó Talpra Franciaország! nevű párt listája is.

A jelenlegi rangsort, amely május 26-ig még változhat, elemzők alapvetően azzal magyarázzák, hogy Emmanuel Macron ügyesen aknázta ki a sárga mellényesek által keltett válságot, különösen azzal, hogy meghirdette a március 15-éig tartó nagy nemzeti tanácskozást. Ez lehetővé teszi ugyanis számára, hogy közvetlenül a választókkal találkozhasson, és jól szervezett, az országos televíziók által közvetített, olykor hat órán át tartó vitákon vegyen részt.

Nem véletlen, hogy

az ellenzék már hetek óta azzal vádolja az államfőt, hogy valójában álcázott kampányt folytat.

Ennek az országos maratonnak a hatása valószínűleg a most mért eredményekben is megmutatkozik.

Nyitókép: MTI/AP Pool/Michel Euler