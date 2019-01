Esőcsinálással kísérletezik Thaiföld

Veszélyes szmog lengi be Thaiföld, Dél-Korea, India és Hong Kong egyes körzeteit a légszennyezés, a szénkályhák és az időjárás alakulása miatt. A thai fővárosban, Bangkokban rendkívüli tanácskozást tartottak arról, hogy hogyan tudnák megfékezni a légszennyezést.

A hét elejétől kezdve a hadsereg bevonásával fecskendőkkel locsoltak a magasba, hogy megkössék a veszélyes részecskéket, de nem sok eredménnyel, a szennyezés mértéke alig csökkent. A hatóságok azt is közölték, hogy repülőgépekkel fakasztanak esőt a levegő megtisztítására – írta a Bangkok Post című helyi lap.

A módszer részeként inert – azaz a környezettel reakcióba nem lépő és nem mérgező gázokkal – "oltják be" a felhőket és ezzel indítják meg az esőzést. A használt anyag általában ezüst-jodid. Az utóbbi években különösen Kína folyamodott ehhez a lépéshez, hogy mérsékelje a szezonális légszennyezést – írta a CNN.

Az apró részecskék az ember tüdejébe, vérkeringésébe és szívébe is bejuthatnak, irritálhatják a szemet, orrot és torkot. Különösen a csecsemők veszélyeztetettek.

A légszennyezés kifejezett gond a 8 milliós Bangkokban, ahol nagyon magas a 2,5 mikrométernél kisebb és különösen nagy kárt okozó, finom részecskék aránya a levegőben. Az elmúlt napokban már tízszer annyi volt belőlük a légkörben, mint amennyit szakemberek még biztonságosnak ítélnek meg.

Mindeközben Dél-Koreában már egy hete lengte be finom porból kialakult szmogfelhő az ország egy részét és a részecskék aránya elérte az egészségügyi határértéket.

Tíz koreai városban rendkívüli intézkedéseket hirdettek az önkormányzatok.

Ezek részeként korlátozták a közlekedést, a gyárak tevékenységét, a fővárosban, Szöulban pedig megszokott látvánnyá vált, hogy arcvédő maszkban közlekednek az emberek.

Annyira ködös a levegő, hogy már fáj a torkom és letörtnek érzem magam – mondta az egyik helyi lakos a Yonhap hírügynökségnek.

Szakértők szerint évente ismétlődő helyzetről van szó és az állapotot a gyárak, autók, szénfűtés és a szélmentes időjárás egybeesése idézi elő.

Kína iparvidékein is emelték a készültséget – egyes helyeken már csak 200 méterre lehet ellátni. Sanghajban és más városokban is veszélyes, bár a thaiföldi szintnél alacsonyabb értéket ért el a szennyezettségi mutató. Hasonló helyzet alakult ki a hétvégén Hong Kongban is.

Az utóbbi években Kína határozott lépéseket tett a téli szmog enyhítésére – korlátozták a szénkályhák használatát és 3 millió észak-kínai otthont földgázfűtésre állítottak át.

A szén azonban még mindig a legfőbb tüzelőeszköz. A Greenpeace környezetvédelmi kampányszervezet 2016-os adatai szerint 83%-ban szénnel fűtöttek az országban.

Az indiaiak is rossz helyzetben vannak Indiában közben becslések szerint évente 1 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Szemben a bangkoki 200-as mutatóval, Új-Delhiben elérte a 300-at a légszennyezettségi index. Ennek nyomán a kormány programot indított, amely azt célozza meg, hogy 2024-re 30 százalékkal csökkentsék a levegő szennyezettségét.

Nyitókép: MTI/EPA/Ming An