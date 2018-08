Különleges emberek segítségével keresik Szkripal támadóját

Szuperfelismerőket, azaz különlegesen fejlett arcmemóriával rendelkező embereket vet be a Scotland Yard, hogy Szergej és Julia Szkripal feltételezett támadói nyomára bukkanjon. A brit rendőri szerv állományában hat olyan tiszt van, aki rendelkezik a képességgel, de civileket is alkalmazhat. A szuper-felismerőket most arra állították rá, hogy ötezer órányi biztonsági kamera felvételt nézzenek át.

Ezek egyik része a brit reptereken a márciusi támadás utáni napokban az országból távozó utasokról készült videóanyag, a másik a mérgezés helyszínén, a dél-angliai Salisburyben rögzített térfigyelő kamerás felvételek.

A brit rendőrség két orosz elkövetőre gyanakszik, és ezeket kell mindkét anyagban kiszúrniuk a szuper-felismerőknek.

„Ezek a szuperfelismerők olyan képességgel bírnak, ami csak az emberek egy százalékában van meg.

Ezt nem lehet megtanulni és ezért nagyon értékes egy ilyen nyomozás során” – mondta a különleges rendőri egység létrehozója, Mick Neville volt nyomozó a Telegraph című lapnak.

„A felismerők általában jobban észreveszik a saját etnikai csoportjukból származó embereket, nem fókuszálnak olyan nyilvánvaló ismertetőjegyekre, mint a hajviselet, inkább a szem, száj, orr és fül formáját figyelik. Ezért még hosszú idő elteltével, egy régi képről is felismernek valakit” – tette hozzá.

Neville szerint ebben az esetben minden bizonnyal bemutatták nekik ismert orosz ügynökök és más lehetséges gyanúsítottak képeit, hátha meglátják őket a Salisbury-ben és környékén készült felvételeken. Maga a Scotland Yard ugyanakkor nem volt hajlandó megerősíteni a hírt, hogy most is alkalmazza-e a szuper-felismerőket.

A brit rendőri egységet a 2011-es londoni zavargások után hozták létre, hogy segítsék a rendőrséget a fosztogatók és rendbontók felkutatásában.

A teljes állományt teszteknek vetették alá és a legmagasabb pontszámot elérőket beválogatták a különleges csapatba. A szuper-felismerők segítettek például egy 2014-ben megölt iskoláslány gyilkosának azonosításában és bevetik őket az ismert rendbontók kiszűrésére tömeges rendbontások idején. Az ötlet annyira bevált, hogy a müncheni rendőrség nemrég angol példára saját szuper-felismerő egységet hozott létre.

A különleges képességet tudósok fedezték fel, akik egy olyan ritka betegséget kutattak, ami képtelenné teszi a betegeket az emberi arcok felismerésére. A kutatómunka során bukkantak először négy olyan emberre, aki éppenséggel ellenkező képességgel rendelkezett és részleteiben emlékezett emberi arcokra.

A brit hatóságok – közvetett bizonyítékokra hivatkozva – az orosz államot vádolják a Szkripal-mérgezéssel, Moszkva azonban ezt tagadja. Ugyan az exügynök és lánya felépültek és elhagyták a kórházat, de tartózkodási helyük ismeretlen.

