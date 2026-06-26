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Nyitókép: Unsplash

Szúnyogok tízmillióit engedné szabadon a Google

Infostart

A techvállalat biológiailag módosított vérszívókkal szabadítaná meg az embereket a veszélyes szúnyogfajoktól.

High-tech megoldást dolgozott ki a Google a veszélyes betegségeket terjesztő szúnyogok számának jelentős csökkentésére. A Debug-projekten keresztül kért engedélyt a Környezetvédelmi Ügynökségtől, hogy akár 32 millió steril szúnyogot engedjen szabadon Kaliforniában és Floridában. A projekt jelmondata: A rossz szúnyogok betegségeket terjesztenek, a jó szúnyogok meg tudják állítani őket – írja a projekt weboldalán található beszámoló nyomán a hvg.hu.

A szúnyogok bizony veszélyesek tudnak lenni, az általuk terjesztett betegségek több embert ölnek meg évente, mint az összes többi állat együttvéve. Emellett ezen kórságok többsége ellen oltás vagy hatékony kezelés sincs. Ráadásul a szúnyogok növényvédő szerekkel való támadása sem jó megoldás, mivel ezek idővel kevésbé hatékonyak, és mérgezőek lehetnek. Az állóvíz megtisztítása sem elég, mert az emberek soha nem fogják megtalálni az összes helyet, ahol a szúnyogok szaporodnak. Új megközelítésre volt tehát szükség a kutatók szerint.

A Debug-projekt megalkotói úgy próbálják megállítani a „rossz” szúnyogokat, hogy „jókat” engednek rájuk.

A jók ebben az esetben hím szúnyogok, amelyeket fogságban tartva egy baktérium segítségével sterilizálnak. Nagyon lényeges, hogy ez a technika természetesen előforduló baktériumot használ, nem vet be vegyszereket, mérgező anyagokat, és nem jár genetikai módosítással.

A hím szúnyogok nem szívnak vért és nem terjesztenek betegséget, így az embereket semmilyen módon nem érintené a szabadon engedésük. Viszont amikor egy fertőzött hím párosodik egy vadon élő nősténnyel, a peték életképtelenek lesznek. Így a vadon élő populáció száma így minden egyes generációval exponenciálisan zsugorodik, és idővel egyre kevesebb lesz a „rossz” szúnyog.

A kutatók szerint azonban nem kockázatmentes az eljárás, ugyanis ha véletlenül nőstényeket engednek szabadon, az pontosan azokat a járványokat válthatja ki, amelyeket a projekt meg kíván akadályozni. Az emberi hiba kiküszöbölése érdekében a Google mérnökei mesterséges intelligenciával és számítógépes látással felszerelt automatizált nevelőrendszereket telepítenek, hogy megbízhatóan elkülönítsék az ártalmatlan hímeket a veszélyes nőstényektől.

Szingapúrban már hozott látható eredményt az eljárás: a májusi jelentés szerint a sterilizált hím szúnyogok szabadon engedése 80-90 százalékkal csökkentette egy veszélyes helyi populáció számát.

A szabadon engedést követően pedig a helyi egészségügyi tisztviselők 70 százalékos csökkenést regisztráltak a dengue-láz eseteiben egy éven belül.

A Google azt is hangsúlyozza, hogy nem az őshonos, csak az invazív fajokat veszi célkeresztbe az eljárás, így például az egyiptomi csípőszúnyogot, ami mindkét említett államban jelen van hívatlan vendégként. Az őshonos ragadozók létfenntartása nem függ ettől a rovartól. Ahogy a steril hímek elpusztulnak, egyszerűen beolvadnak az ökoszisztémába, mint ártalmatlan biológiai anyag a vízi élővilág számára.

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Kezdőlap    Tudomány    Szúnyogok tízmillióit engedné szabadon a Google

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