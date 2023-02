Mellbevágó felfedezést tettek a fekete lyukak és a sötét energia kapcsolatáról

Egy radikális új elmélet szerint a fekete lyukak belseje rejtheti a régóta keresett sötét energiát, ami sokak szerint a világegyetem tágulásának előidézője. A teória szerint a sötét energia nem szétterülve létezik a téridőben, ahogyan azt fizikusok feltételezték, hanem a fekete lyukakban keletkezik és ott is marad, így ezek a masszív objektumok lehetnek az univerzum tágulásának hajtómotorjai – írja az Origo a The Astrophysical Journal és a The Astrophysical Journal Letters című folyóiratokban megjelentek alapján.

„Feltételezésünk szerint a fekete lyukak lehetnek a sötét energia forrásai. A sötét energia akkor jön létre, amikor a hagyományos anyag a nagy tömegű csillagok összeomlása során összenyomódik" – mondta a kutatás egyik szerzője, Duncan Farrah, a Hawaii Egyetem csillagásza.

A tudósok először az 1990-es évek végén vetették fel a sötét energia létezésének lehetőségét, mert a távoli csillagok mérése során arra jutottak, hogy a világegyetem tágulása felgyorsult. A felfedezés azonban problémát jelentett a csillagászok számára:

a gravitációnak lassítania kellene a tágulást, de akkor mégis miért gyorsul a folyamat?

A megoldást a gravitáció ellen dolgozó sötét anyagban látták.

Az új tanulmányban a csillagászok a fiatal (csillagképző), és az alvó (vagyis csillagokat már nem termelő) galaxisok fekete lyukainak tömegét hasonlították össze. A fiatalabb galaxisokban a fekete lyukak a közeli csillagok és más anyagok elnyelésével tudnak növekedni, de az idősebb galaxisokban már nincs nyersanyag, ami táplálná ezeket a behemót képződményeket. Ennek ellenére azt találták, hogy az alvó csillagrendszerekben lévő fekete lyukak a vártnál hétszer-hússzor nagyobb tömegűek, azaz más folyamat révén növekednek.

Ha az elmélet helytálló, akkor

a fekete lyukak a világegyetem tágulásával összhangban fognak növekedni.

ChrisPearson, a tanulmány társszerzője szerint most először kapcsolták össze a sötét energiát magukban rejtő fekete lyukakat a világegyetem kézzelfogható megfigyeléseivel.

Az új elméletnek vannak kritikusai is, akik vitatják a fekete lyukak és a sötét energia közti kapcsolatot. Véleményük szerint túl kevés adat áll rendelkezésre, és tovább kutatómunkára lenne szükség a végső konklúzió levonásához.

Nyitókép: Wikipédia/Event Horizon Telescope