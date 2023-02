Jöhet a negyedik fény a közlekedési lámpákon

A közúti autós forgalom irányításában több mint 100 éve vesznek részt a fényjelzések, a piros, sárga és zöld színek rendszere 1914 óta létezik, de hamarosan reformra szorulhat: az autonóm járművek miatt érdemes lehet bevezetni egy negyedik színt, a fehéret is – írja a vezess.hu.

Az önvezető autók hardveres feltételei már jó pár éve elérhetők, ám szoftveres szempontból továbbra is túl nagy falat az emberi viselkedés, azaz a többi közlekedő kiszámítása, előrejelzése, modellezése. Ebben jelenthet forradalmi újítást az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) kutatóinak új ötlete: a „fehér lámpa” az önvezető autóknak, valamint minden sofőrnek azt jelezhetné, hogy az adott pillanatokban át kell adni az irányítást a gépjárműnek.

„A koncepciónk szerint a kereszteződésekben az általunk fehér lámpás szakaszban az önvezető járművek komputerei kapnák meg az irányítást, ami az embereket is tájékoztatná arról, mi a teendőjük. A piros továbbra is tilost, a zöld továbbra is szabad utat jelentene, míg a fehér fény azt üzenné az embereknek, hogy egyszerűen kövessék az előttük haladó autót” – magyarázta Ali Hajbabaie, a tanulmány egyik társszerzője.

A fehér fény felgyulladása tehát az önjáró autóknak azt üzenné, hogy a rendszereik alkalmazásával, más zavaró, bizonytalansági tényezők nélkül közlekedhetnek, míg a hagyományos gépjárművek vezetői tudhatnák, hogy egyszerűen az előttük lévő jármű jelzéseire és viselkedésére hagyatkozhatnak. Ha az adott kereszteződésben többségben lennének az emberi irányítású gépjárművek, a rendszer egyszerűen visszakapcsolna a hagyományos, piros-sárga-zöld hármasra.

Az IEEE kutatói által lefuttatott szimulációk szerint a fehér fény bevezetésével összességében a forgalom ritmusa és a fogyasztás is javulhat. Hozzátették, hogy az önvezető autóknak szánt negyedik lámpa fényének színe egyébként mellékes, a lényeg annyi, hogy megfelelő mértékben különbözzön a megszokott háromtól.

Nyitókép: Pixabay