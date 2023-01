Látványos felvételek az újabb, Hawaiin történt vulkánkitörésről - videó

A Kilauea 202. szeptembere óta kitörésben volt, a múlt hónapban azonban leállt. A szakemberek megfigyelése szerint a napokban ismét fokozódni kezdett a szeizmikus aktivitás a csúcsa alatt - írja a hvg.hu.

Az illetékesek növelték a vulkánra vonatkozó figyelmeztetés szintjét és a levegőben arra közlekedőket is fokozottabb óvatosságra intik.

A kitörés egyelőre csak a krátert érinti, a környéken élőket nem veszélyezteti.

