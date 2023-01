Elképesztő felvételek a Marsról: beköszöntött a tél

A Mars kietlen helynek tűnhet, de a NASA által megosztott új videón látható, ahogy a vörös bolygó télen egy mesevilággá változik. A felvételeket a Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) amerikai Mars-kutató űrszonda Nagy Felbontású Képalkotó Tudományos Kísérlet (High Resolution Imaging Science Experiment) nevű, nagy felbontású kamerája készítette a fagyos marsi tájról közvetlenül a téli napforduló után – írja a CNN alapján a hirado.hu.

A bolygó fő jellemzőjeként a por a marsi időjárást is meghatározza. A por általában a tél érkezését jelzi, de a bolygótól nem idegen a hó, a jég és a fagy sem. A Mars pólusainál a hőmérséklet akár mínusz 123 Celsius-fokig is süllyedhet.

A Marson kétféle hó létezik. Az egyik a Földön tapasztalt, fagyott vízből álló fajta. A vékony marsi levegő és a fagypont alatti hőmérséklet miatt a hagyományos hó szublimálódik, vagyis szilárdból közvetlenül gázzá alakul át, mielőtt a Marson a talajhoz érne.

A marsi hó másik fajtája szén-dioxid-alapú, vagyis szárazjég, amely le is tud szállni a felszínre. A Mars sík területein, a pólusok közelében általában néhány méternyi hó esik.

A winter wonderland that's out of this world.? @NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter captured this unusual sight two days after Mars’ winter solstice in July. We've seen plenty of ice and snow in the US lately. But we must say this frost on Mars in just awesome! pic.twitter.com/FpeiYMpFlF — EDF (@EnvDefenseFund) January 2, 2023