Aranyat kerestek, de valami sokkal ritkább kincset találtak

Jó állapotban fennmaradt, mumifikálódott mamutbébit találtak aranyásók Kanada északnyugati részén.

A fiatal gyapjas mamutot az örök fagy (permafroszt) vidékén, a Klondike-aranymezőkön fedezték fel még kedden - jelentette be helyi idő szerint pénteken Yukon terület kormánya és a tr'ondëk hwëch'in őslakos népcsoport.

A közlés szerint ez a legteljesebb állapotban fennmaradt mamutmúmia egész Észak-Amerikában.

Az őslakosok vénjei a Nun cho ga (Nagy állatbébi) nevet adták a nőstény kismamutnak, amely az illetékes hatóság és a Calgary Egyetem geológusai szerint a jégkorszakban élhetett és fagyhatott bele a több mint 30 ezer éves permafrosztba.

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y