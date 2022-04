Oxfordi aggály: nem jó ötlet üzenetet küldeni földönkívülieknek

Az Oxfordi Egyetemhez tartozó Future of Humanity Institute (FHI) interdiszciplináris kutatóközpont egyik munkatársa szerint nem jó ötlet üzenetet küldeni a földönkívülieknek – írja az IFLScience, melyet a 24.hu szemlézett.

Jonathan Jiang, a NASA Jet Propulsion Laboratory munkatársa és kollégái április elején jelentették be, hogy a Beacon in the Galaxy (BITG) projekt keretében olyan kódolt rádiójeleket bocsátanának ki, amelyeket foghatnak a potenciális idegen civilizációk. Az üzenet a többi között az emberek digitalizált képeit is tartalmazná, és egy meghívást is sugároznának a lehetséges földönkívülieknek.

Anders Sandberg, a FHI szakértője szerint a BITG nem éppen jó ötlet. Mint azt a kutató kiemelte, „a földi történelemből tudjuk, hogy ha egy fejlett civilizáció találkozik egy egyszerűbb társadalommal, az utóbbira nézve ritkán végződik jól”. Sandberg szerint mindez kissé leegyszerűsített hozzáállás, de lehet okunk az aggodalomra.

A BITG csapata abban reménykedik, hogy aki képes fogni üzenetüket, nem lesz ellenséges. Érvelésük alapján a logika azt sugallja, hogy amennyiben egy faj képes a kozmikus kommunikációra, úgy magas szintű együttműködés jellemzi, emiatt pedig a béke és az összefogás jelentőségével is tisztában van.

Nyitókép: Unsplash.com