Itt az előrejelzés, így alakul a járványgörbe Magyarországon

A különböző országok sorban enyhítenek a járványügyi szabályaikon, így felmerül a kérdés, hogy - feltéve hogy nem érkezik megint egy újabb variáns - mikor szabadulunk ki a járvány fogságából, írja Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője a Portfoliónak küldött elemzésében.

Az esetszámok görbéje nagyon pontosan követte a két héttel ezelőtti előrejelzést, ezért bízhatunk benne, hogy továbbra is megbízható marad – írja Vattay Gábor. Ez azt mutatja, hogy március elseje körül éri el az esetszám a napi 2000 fős átlagot, és a március 15-i hosszú hétvége során lépi át a napi 1000-es lélektani határt. Vattay Gábor emlékeztet, hogy az 5. hullám majdnem pontosan a járvány kitörésének második évfordulóján cseng le.

Az elmúlt napokban még mindig növekedett a napi halálozás, és a kórházban ápoltak száma is csak most indult el határozottan lefelé. A kórházban ápoltak és a halálozás között továbbra is szoros összefüggés van. Az ápoltak 1.9 százaléka (minden 50. beteg) hal meg 5 nap lemaradással:

Az összes halálozásra vonatkozó előrejelzés továbbra sem változott, 46500 körül van, annak ellenére, hogy a tetőzés napi 100 körüli halálozásnál következik be végül, vagyis még további 3500 halálozás következik be a tavasszal. Március elején még mindig 90-100 fő között járhat majd a napi halálozás száma, és március 15. körül is még meghaladja majd a napi 50-et. Április elejére 40 alá esik, és majd csak májusban szűnik meg teljesen – vélekedik Vattay Gábor.

Április elején Vattay Gábor szerint még mindig 2000 ember lesz kórházban, nagy részük olyan megyékben, ahol a járvány később tetőzött. Összességében hamarosan túl leszünk az ötödik hullámon, de egyes megyékben még egy kicsit tovább kell várnunk a végső javulásra.

Nyitókép: Akiromaru/Getty Images