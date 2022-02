Internetes kódfejtők oldották meg Charles Dickens gyorsírását

Összesen 10 gyorsírással készült jegyzet maradt fenn Charles Dickens után, de a tartalmuk eddig fejtörést okozott a kutatóknak. Tavaly egy internetes felhívásban fordultak segítségért a rejtvények és Dickens kedvelőihez. Végül sikerült is megérteni az egyik levél tartalmát – írja a hwsw.hu.

Az ördög kézírásának nevezte Charles Dickens a saját maga által kifejlesztett gyorsírási technikát, amelynek most néhány részletét az internetezők segítségével sikerült megfejteni az író születésének 210. évfordulójára. A pályázatot a Dickens Code egyetemi kutatóprojekt írta ki, és 300 fontot ajánlott Dickens speciális kifejezéseket és rövidítéseket is alkalmazó Brachygraphy rendszerben írt jegyzetének megfejtéséért.

Mindössze 10 gyorsírással készített feljegyzés maradt, nagy részük eddig feltörhetetlennek bizonyuló kódolással. Több mint ezer ember érdeklődött az internetes közösségi kutatás iránt. A pályázók hozzáférést kaptak a brachygraphyt bemutató kézikönyvekhez és Dickens saját szimbólummagyarázatához, amelyben néhány karakternek felfedi a jelentését. Végül csak 16-an küldték be a pályaművüket, de senki nem tudott teljes körű megoldást nyújtani.

A dekódolt kifejezéseket a Dickens Project két vezetője, Claire Wood és Hugo Bowles gyűjtötte össze, és rakta össze a kirakóst a beérkező darabokból. Végül a feljegyzés 70 százalékát sikerült megfejteni a beérkező próbálkozások és a más forrásokban is ellenőrizhető kifejezések alapján.

Az egyik legfontosabb dekódolt darabot a "Mennybemenetel Napja" kifejezés jelentette, amelyből következtetni lehetett a levél keletkezésének időszakára. A HW-ként fordítható rövidítés a Dickens által szerkesztett Household Words magazinra utal. Míg a "round" szimbóluma az All the Year Round újságot takarja, amelyet az író 1859-ben alapított, miután a másik folyóirat kiadójával összeveszett. A kiadó úgy döntött, hogy Dickens nélkül is folytatja a magazint, de egy bíró jóváhagyta a kérését, hogy bejelentse a váltást az olvasóknak.

A gyorsírásos szimbólumok közül kiderült még például a hirdetés, a visszautasítás és a visszaküldés. Az író ugyanis a Times hirdetésében szerette volna tudatni, hogy befejezi a Household Words szerkesztését. Az újság ügyintézője viszont nem ismerte a bírói döntést, és megtévesztésnek hitte, hogy Dickens a Household Words bezárására utal. A gyorsírással papírra vetett jegyzet a Times szerkesztőinek bizonygatja igazát, hogy a hirdetés elutasítása igazságtalan volt, mivel "a Mennybemenetel Napját követően" a Household Words szerkesztését ő maga hagyja abba, és ennek bejelentését a bíró is jóváhagyta. A teljes történet főleg azért is érthető, mivel a Times válaszlevele is megtalálható a Morgan Könyvtár és Múzeumban, amelyben a folyóirat elnézést kér és ígéretet tesz a hirdetés közlésére.

A 300 font díjat végül Shane Baggs, egy technikai támogatási szakember kapta Kaliforniában, aki egy Reddit kódfejtő csoportban értesült a pályázatról. Ezután kezdett ismerkedni a Brachygraphy gyorsírással, majd a pályázatban neki sikerült a legtöbb szimbólumot megfejtenie. A Dickens Project 2023 februárig tart, és ez idő alatt szeretne a közösségi kódfejtés segítéségével további dokumentumokat megfejteni.

Nyitókép: hwsw.hu