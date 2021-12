Újfajta tüneteket jelentettek a koronavírusról

Az omikron variáns okozta megbetegedés tünetei eltérhetnek azoktól, amelyeket a "deltások" jelentettek - vélik kutatók. A betegség miatti tüneteket egyre nehezebb felismerni, mert elsősorban a náthához hasonlítanak.

Az Egyesült Királyságban használt Covid Zoe app koronavírus-fertőzési eseteket tárol, a betegek által beküldött adatokat az alkalmazás mögött álló szakemberek és a King's College London csapata közösen elemzi. Az appba a koronavírus tavalyi megjelenése óta kerülnek fel információk.

Milyenek lesznek a (legalább) kétszer oltottak tünetei?

Tim Spector professzor, a brit Covid Zoe egyik szakértője az Independent beszámolója szerint elmondta, már a delta okozta koronavírus-fertőzések mintegy fele is kimaradhatott a statisztikákból, mert nem jelentkeztek a betegeknél az olyan "klasszikus" covid-tünetek, mint a láz, a tartós köhögés vagy az íz- és szaglásvesztés.

"Az omicron-fertőzés tünetei valószínűleg sokkal jobban hasonlítanak azokhoz az enyhe tünetekhez, amelyeket beoltott delta-fertőzötteknél lehetett tapasztalni. Ez azt jelenti, hogy a megfázáshoz hasonló jelekre is kell majd figyelni" - mondta a professzor.

Christina Marriott, a Királyi Közegészségügyi Társaság (RSPH) vezérigazgatója így nyilatkozott: „Egyre több bizonyíték mutatja, hogy a két dózissal oltottak általában kevésbé súlyos tünetekkel - például fejfájás, orrfolyás, tüsszögés, torokfájás, a szaglás elvesztése - jelentkeznek orvosnál. Kiemelte, fontos a tesztelés, különösen ha olyan emberek közelében élnek vagy dolgoznak, akiknél nagyobb a betegség kockázata.

A brit lap összegyűjtötte az Egyesült Királyság kormánya által finanszírozott Zoe Covid Kutatásban azonosított Covid-19-tüneteket. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy ezekben lehet eltérés annak függvényében, hogy valakit beoltottak-e vagy sem.

Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy ha valakinek légúti fertőzésre utaló tünetei vannak, kövesse az országában érvényes szabályokat, de lehetőleg maradjon otthon, beszéljen az orvosával és végeztessen koronavírus-tesztet. "Az öndiagnózis egy biztos módja annak, hogy a covid-megbetegedések száma ismét megugorjon" - hangsúlyozzák.

Fejfájás

Bár a fejfájás a Covid-19 kevésbé ismert tünete, a ZOE-kutatás szerint ez az egyik legkorábbi tünet, és gyakrabban fordul elő, mint a köhögés, láz és szagvesztés klasszikus tünetei. A tanulmány megállapította, hogy a koronavírus okozta fejfájás általában mérsékelten vagy erősen fájdalmas, lehet „pulzáló”, „nyomó” vagy „szúró”, a fej mindkét oldalán jelentkezhet, nem pedig egy területen. Három napnál tovább tarthat, és hajlamos ellenállni az ismételten bevett fájdalomcsillapítóknak is.

Orrfolyás

Tavaly télen a ZOE-kutatás megállapította, hogy a fejfájás után az orrfolyás volt a második leggyakrabban jelentett tünet, és pozitívra tesztelt, szaglásvesztéstől is szenvedő emberek közel 60 százaléka orrfolyásról is beszámolt. A tanulmány szerzői felhívják a figyelmet, hogy magas koronavírus-esetszám mellett annak is növekszik a valószínűsége, hogy az orrfolyást ne allergia vagy megfázás okozza, hanem a SARS-CoV-2-fertőzés.

Tüsszentés

A ZOE-be felkerülő adatok tanúsága szerint a szokásosnál gyakoribb tüsszögés is a Covid-19 betegség jele lehet azoknál, akiket beoltottak, bár hangsúlyozzák, hogy a tüsszögés esetében sokkal valószínűbb, hogy megfázás vagy allergia jele.

Torokfájás

Sok covidos számolt be a ZOE Study alkalmazásban arról, hogy olyan torokfájásuk van, mint amilyen a megfázás vagy gégegyulladás esetén jelentkezik. A koronavírus okozta torokfájdalom általában enyhe és legfeljebb öt napig tart, a nagyon fájdalmas, hosszabb ideig tartó torokfájás esetén pedig valószínűbb, hogy az valami más betegség tünete.

A ZOE adatai szerint a Covid-19-ben szenvedők közel fele számol be torokfájásról. A tünet ez gyakrabban fordul elő a 18-65 év közötti felnőtteknél, mint az időseknél vagy a 18 év alattiaknál.

A szaglás elvesztése

Ez továbbra is a Covid-19 betegség legerősebb mutatója, függetlenül a személy korától, nemétől vagy a betegség súlyosságától.

Tartós köhögés

Bár a tartós köhögést általánosan a Covid-19 három fő tünete közé sorolják, de a ZOE-ba került adatok tanúsága szerint 10 vírussal megbetegedett emberből csak körülbelül 4 tapasztalja ezt. Esetükben a "tartós" köhögés naponta többszöri, "fél napig vagy tovább" tartó köhögés jelentette.

A covid-köhögés általában száraz köhögés - váladékot vagy nyákot képző változat inkább bakteriális fertőzésre vagy más problémára utalhat. A tartós köhögés általában néhány nappal a betegség után jelentkezik, és általában körülbelül négy-öt napig tart.

Nyitókép: Halfpoint Images/Getty Images