Barvúros műtét az állatkertben – egy zsiráf életét kellett megmenteni

Sheshe, az ifjú nőstény zsiráf 2017 februárjában született a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Néhány héttel ezelőtt ismeretlen okból, de valószínűleg a zsiráfcsapat egy másik tagjától kapott rúgás miatt eltört az állkapcsa. Hasonló balesetek a természetben is előfordulnak, ám ott, segítség híján előfordul, hogy az állat el is pusztul emiatt, hiszen a törött állkapoccsal nem tud táplálkozni – írja a hirado.hu.

A törött állkapcsot meg kell műteni, és a csontokat rögzíteni kell, hogy rendben összeforrjanak. Ilyen csontsebészeti beavatkozást csak altatásban lehet végrehajtani, a zsiráfok altatása pedig a legnehezebb feladatok közé tartozik. Nemcsak azért, mert a zsiráfok elég termetes állatok – Sheshe például mintegy 900 kilót nyom – hanem azért is, mert ezeket a magas állatokat speciális vérkeringés jellemzi, nem is beszélve arról, hogy amikor az altatószer hatása miatt eldőlnek, összesnek, a nagy testmagasság miatt a sérülésveszély is igen nagy.

A beavatkozás napján a gondozók az elkülönítő istállót puha szalmával bélelték ki: vastag rétegben szalmát szórtak a padlóra, a falakat pedig egymásra rakott szalmabálákkal fedték el. Ezzel sikerült is kivédeni, hogy az állat az altatáskor megsérüljön. Sok más állattal ellentétben azonban a zsiráfok fejét az altatáskor fel kell „polcolni": erre a különleges vérkeringés miatt van szükség. A zsiráfok arra vannak „kalibrálva", hogy a szív elég erősen pumpáljon ahhoz, hogy a vér a több méterrel magasabban lévő fejbe, agyba is eljusson.

Amíg az állatkert saját állatorvosi csapata Sós Endre vezetésével az altatást végezte, addig a törött állkapoccsal a velük párhuzamosan dolgozó csontsebész team foglalkozott. Ezt a csoportot Ipolyi Tamás állatorvos vezette, aki nem az állatkert munkatársa, hanem olyan külsős szakember, aki – bár rendszerint jóval kisebb állattokkal – különösen sok tapasztalatot szerzett a speciális csontsebészeti beavatkozásokban.

A beavatkozás során a roncsolt törést szenvedett állkapocs csontjait egy úgynevezett szögstabil lemezzel rögzítették. A műtét után az állat szép lassan magához tért, és sikeresen lábra állt. Később pedig Sheshe táplálkozni is elkezdett, és azóta is gond nélkül ropogtatja a takarmányt. A műtét minden tekintetben kiválóan sikerült.

