Káprázatos képet lőtt a Marson a NASA robotjárműve

Újabb panorámaképpel örvendeztette meg a tudósokat és az emberiséget a Curiosity marsjáró, amely immár 2012 óta „szorgoskodik” a vörös bolygó felszínén – írja a Hvg.hu az Engadgetre hivatkozva. A fotó a Gale-kráter belsejében készült.

NASA

Bár a felvételt a Curiosity állította össze, a munkában a Jet Propulsion Laboratory nevű űrközpontnak is oroszlán része volt – teszi hozzá a lap. A kutatók azt is megosztották, hogy egy tiszta téli napon, amikor nincs por a levegőben, akár 32 kilométeres távolságra is ellátni a Marson.

A panorámafotóhoz egy hosszabb videó is tartozik, ami a Curiosity útját követi nyomon:

Nyitókép: MTI/EPA/NASA/JPL-Caltech/MSSS