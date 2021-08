Meglékelte a Perseverance a Marsot, de van egy kis gond – fotók

Ez az első a mintegy harminc mintából, amely a tervek szerint néhány év múlva a Földre érkezik elemzésre.

A NASA több fotót is közzétett, amelyen egy kis halom látható, a közepén egy lyukkal: az elsővel, amelyet a robot a vörös bolygó kőzetében vágott.

"Megkezdődött a mintavétel" - közölte a Twitteren Thomas Zurbuchen, a NASA tudományos igazgatója. A folyamat - a kréta nagyságú minta begyűjtése és hermetikusan lezárt kémcsőben történő elhelyezése - tizenegy napig tart.

"A Mars folyton meglep minket" - olvasható egy későbbi tweetben, amelynek tanúsága szerint egyelőre nem megy simán a mintavételezés. Az első képeken ugyanis azt látták, hogy bár sikeresen lyukat fúrt a marsjáró, a kémcsőben nincs ott a kőzetminta - ilyen hibát a földi tesztelésen sosem tapasztaltak.

My first drill hole on Mars! Collecting and storing rock samples is a big and complex task, and this is a huge step. Next step: processing. #SamplingMars https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/JvrZcZ1NPm

#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 6, 2021