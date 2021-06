Így fest a Jupiter holdja testközelből – fotók

A felvételek mintegy ezer kilométeres távolságból készültek. Az elmúlt két évtizedben nem volt ilyen közel űreszköz ehhez az égitesthez – írja a BBC hírportálja.

A Ganymedes a Jupiter négy, Galilei által felfedezett holdjának (Galilei-holdjának) egyike és a legnagyobb a Naprendszerben.

Hello, old friend. Yesterday our #JunoMission made the first close flyby of Jupiter’s giant moon Ganymede in more than 20 years, and the first two images have been received on Earth. ? More to come. See details at: https://t.co/zIVMO6waKH pic.twitter.com/2RiW3iSmIp — NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 8, 2021