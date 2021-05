Túlélte a billegést és a navigációs hibát a NASA marshelikoptere - videó

Az Ingeniuty nevű minihelikopter irányításával ez volt az első nagyobb probléma azóta, hogy múlt hónapban megkezdte repüléseit a Marson. A kicsiny járművet sikerült biztonságban talajra tenni. A hiba kijavításán több napot dolgoztak a szakemberek - közölte csütörtökön a NASA bolygókutató központja, a Jet Propulsion Laboratory.

A bajok egy perccel a helikopter múlt szombati felszállása után keletkeztek, amikor már 10 méter magasban volt. A fedélzeti kamera nem regisztrálta a navigációs rendszerben az általa rögzített számos felvétel egyikét, ezáltal kiiktatta az időzítési kapcsolódási rendet és megzavarta a járművet a helyzetét illetően.

A helikopter előre és hátra billeget mintegy 20 fokot dőlve, és energiafogyasztási zavarok léptek fel - közölte Havard Grip, a helikopter földi főpilótája.

A stabilitás biztosítására beépített biztonsági rendszer működésbe lépett. A helikopter öt méterre a kijelölt leszállási helyétől landolt - tette hozzá.

Just keep flying ?#MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd