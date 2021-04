Sikeres volt a SpaceX újabb emberes, történelmi kilövése – videók

Azután, hogy a SpaceX rakétája oly sok év után amerikai cégként tavaly májusban ismét amerikaiakat juttatott a Nemzetközi Űrállomásra, újabb mérföldkőhöz ért a cég és a NASA közös projektje: magyar idő szerint kicsivel dél előtt a Falcon 9 rakéta orrán sikeresen elindult a Crew Dragon. Négy amerikai és európai (NASA- és ESA-) űrhajóst visz az ISS-re, fél éves küldetésre.

A nagy újdonság, hogy újrahasznosított rakétát és kapszulát használnak.

Ha minden zökkenőmentesen zajlik, akkor a legénység mintegy 23 óra 30 perc múlva megérkezik a Föld felett 400 kilométeres magasságban keringő Nemzetközi Űrállomásra.

Az asztronauták (Shane Kimbrough és Megan McArthur a NASA-tól, valamint a japán JAXA űrhajósa, Akihiko Hoshideand és az ESA – Európai Űrügynökség – űrhajósa, ThomasPesquet) a Crew Dragonban a kilövés előtt:

Maga a kilövés:

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK — NASA (@NASA) April 23, 2021