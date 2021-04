Otthonápolás koronavírus-fertőzéskor: így készülhet fel

Ha egy velünk egy háztartásban élő elkapja a koronavírust, esetleg mi betegszünk meg, nem árt, ha tudjuk, mire érdemes felkészülnünk. A karantén napjai alatt megszervezendő élelmiszer- és gyógyszerbeszerzéseket az online rendelések vagy ismerősök segítsége megoldhatja, viszont az otthonápolás terhe ránk hárul, így erre érdemes előre felkészülnünk – összeállításunkban a Mayo Clinic útmutatója is segít.

Első lépés: hívjon orvost!

Mindenekelőtt ha koronavírusos tüneteket tapasztalunk, vagy szerettünknél ezeket ismerjük fel, telefonon vegyük fel a kapcsolatot háziorvosunkkal, aki ismerteti a teendőket, dönt a tesztelésről és a telemedicina segítségével meg határozza azt is, ha gyógyszer felírására van szükség. Ha koronavírus-gyanús személlyel élünk együtt, izoláljuk magunkat addig is, amíg el nem készül a betegséget igazoló teszt eredménye. Ha valamilyen alapbetegségünk vagy a korunk veszélyeztetetté tesz minket, és van erre módunk, próbáljunk izolálódni a betegtől.

Ezekre a jelekre figyeljen

A koronavírusos tüneteket folyamatosan figyelni kell, rosszabbodásuk esetén az orvossal való konzultáció életmentő lehet. Súlyosbodó megbetegedés esetén pulzoximéterrel követhetjük a beteg véroxigénszintjének alakulását – ez az egyszerű eszköz ujjbegyre csíptetve mutatja meg a könnyen leolvasható és értékelhető adatot.

A 92 százalék alatti érték már aggodalomra ad okot,

esetlegesen kórházi kezelést igénylő eseteket jelez.

A következő jelek tapasztalásakor azonnal hívjunk mentőt:

nehézlégzés

állandó mellkasfájdalom

újonnan jelentkező zavartság

kék ajkak vagy arc

a beteg nem képes ébren maradni

szürke vagy kékes árnyalatú körömágy, bőr és ajkak.

Amennyiben magunk betegednénk meg, mindenképpen maradjunk otthon már teszt előtt is, ha lehetséges, ne tartózkodjunk családjainkkal egy légtérben. Egy szobában tartózkodjunk és itt is együnk, ha megoldható, ha van két fürdőszoba otthonunkban, az egyiket jelöljük ki saját használatunkra. Szellőztessünk gyakran, saját tányért, evőeszközt használjunk, és töröljük le a gyakran érintett felületeket, mint kapcsolók és kilincsek, minden nap. Hordjunk maszkot, amelyet naponta cseréljünk, és gyakran mossunk kezet.

Magunkra is figyeljünk

Ha beteget gondozunk, a maszk, a gyakori kézmosás és a takarítás ajánlott, emellett ne keverjük szennyesünket és mosogatnivalókat a betegével, és ne érintkezzünk közvetlenül a beteg testnedveivel: viseljünk kesztyűt, ha például oxigénmaszk felvételében segítünk nekik.

Ha az ápolt beteg már felgyógyult, érdemes magunkon figyelni a betegség jeleit,

az amerikai járványügyi hivatal önkéntes karantént is ajánl ilyenkor,

kivéve, ha mér teljesen oltott vagy az előző három hónapban a betegségen átesett személyről van szó.

Ritkán esik róla szó, de stresszt is jelent szerettünk ápolása: aggódunk, mi lesz vele, és aggaszthat bennünket az is, elkapjuk-e tőle a betegséget. Érdemes megtartani ilyenkor is napi rutinunkat, egészségesen étkezni, otthon tornázni, eleget aludni, érzéseinkről másokkal beszélni, elkerülni a túlzott alkoholfogyasztást és dohányzást, valamint a koronavírussal foglakozó hírek folyamatos olvasgatását is.

Nyitókép: Pixabay