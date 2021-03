Így néz ki az Antarktiszról leszakadt gigantikus jéghegy – légi videó

A tengerbe nyúló hatalmas jégmezőn elhelyezett felszíni tudományos eszközök megerősítették, hogy a jéghegy február elején vált le a már régóta repedező selfjégről. A kutatóállomáson jelenleg senki nem dolgozik, ezért emberi élet nem került veszélybe – olvasható a BBC News honlapján.

A BAS 2017-ben elköltöztette a személyzetet a kutatóállomásról, mert a jégen keletkezett repedések fenyegetést jelentenek az emberek biztonságára.

A leszakadt jéghegy mintegy 1270 négyzetkilométernyi, akkora, mint London területe elővárosaival együtt.

Aerial video showed a huge iceberg breaking off from the Brunt Ice Shelf in Antarctica pic.twitter.com/p5LkcUIWNK — Reuters (@Reuters) February 27, 2021