Végre egy jó hír: talán megmentettük az ózonréteget

A Földünket védő ózonréteg lassú gyógyulási folyamatába verhetett volna éket az a közelmúltbeli megtorpanás, amely a halogénezett szénhidrogén-származékok (CFC) kibocsátáscsökkenési folyamatában bekövetkezett. 2018-as adatok figyelmeztettek arra, hogy Kelet-Kínában az egyébként betiltott gázok ismét termelődni kezdtek, de az, hogy sikerült ezzel szemben lépéseket tenni, újra megfelelő pályára állította az ózonréteg felépülését.

Az ózonréteg Földünk atmoszférájának vékony része, amely a Napból érkező ultraibolya sugárzás javát felfogja. Ha ez vékonyodik vagy helyenként eltűnik, azzal megnő az emberekre és egyéb élőlényekre egyaránt veszélyes sugárzás mennyisége. Az ultraibolya sugárzás amellett, hogy napégést okoz, ami bőrrákhoz vezethet, a DNS-t is károsítja – írja a BBC.

A CFC-gázok korábban széles körben használtak voltak hűtőgépekben, illetve aeroszolos flakonok hajtógázaként. A nyolcvanas években vált ismertté ózonréteg-károsító tulajdonságuk, azóta tiltott használatuk. Miután a 2018-as emelkedés kapcsán sikerült a kínai gyártást leállítani, 2019-ben már a várt mértékben csökkent kibocsátásuk.

Váratlan volt a megtorpanás

A CFC-k termelődésének tiltását szinte minden ország aláírta az 1987-es Montréali jegyzőkönyvben: ennek értelmében 2010 óta tilos ilyen gázokat kibocsátó tevékenységet végezni. Luke Western, a Bristoli Egyetem kutatója szerint ennek eredményeképp szépen halad is előre a CFC-koncentrációcsökkenése, de 2018-ban nem olyan mértékben zajlott az, mint amire számítottak,

"Tudtuk, hogy ennek kell, hogy legyen valamilyen oka. Kiderült aztán az is, hogy a többletkibocsátás Kelet-Kínából érkezik" – mondta.

Közös a siker

Mérőállomások és környezetvédelmi aktivisták segítettek kideríteni, hogy poliuretán szigetelőhab gyártásából fakad az extra kibocsátás: ennek mértéke valószínűleg sosem derül majd ki, de a tudomány, az oknyomozás és a Montréali jegyzőkönyv szabályainak betartatása azt eredményezte, hogy az ózonréteg tovább vastagodhat.

"Először azt vettük észre, hogy a szennyezési többlet a régióban csökkent, azaz a közeli szennyezők valószínűleg leállították, vagy legalábbis csökkentették kibocsátásukat. Ezután 2019-ben a kibocsátás visszaesett arra a szintre, amilyet 2013 előtt nem is láttunk" – magyarázta Western, aki szerint most újra sínen van minden.

"Még ebben az évszázadban olyan lehet az ózonréteg, amilyennek utoljára 1980-ban láthattuk" – mondta. Az ózonlyuk A Déli-sarkon kialakult ózonlyukért az emberi tevékenység a felelős. A legnagyobb 2006-ban volt kiterjedése. Az ózonréteg körülbelül 2070-re érheti majd el azt az állapotot, ami a CFC-kibocsátás előtt, természetes mivoltában jellemezte. 2019-ben méretét rekord kicsinek látták, aminek a meleg időjárás is részese lehetett. Az ózonlyuk méretének csökkenése rámutat arra, mennyit lehet tenni környezetünkért akkor, ha hatékony intézkedéseket hozunk, és azokat be is tartatjuk.

Nyitókép: NASA