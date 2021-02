Egy közelgő határidőre figyelmeztet a Microsoft

Míg átlagfelhasználói oldalon a Microsoft több vasat is tart a tűzben, és a Teams mellett a Skype-ot is fejleszti, addig az üzleti ügyfelek számára csökkenti a lehetőségeket, ugyanis a Skype Vállalati Online verziót felváltja a Microsoft Teams a fejlesztő profi online értekezleti megoldásaként – írja a Hvg.hu.

A Teams – írja a Microsoft – egyetlen integrált appban egyesíti a csevegési, a videokonferenciás és a dokumentumokon való együttműködési lehetőségeket, és ezzel izgalmas, új munkamódszereket tesz lehetővé. A szoftveróriás eredetileg még 2019-ben jelentette be, hogy nyugdíjazza a Skype üzleti verzióját, és most meg is erősítette, hogy betartja a 2021. július 31-i határidőt.

A cégóriás azonban úgy véli, nincs ok a pánikra, hiszen számos példa van olyan szervezetekre, ahol hónapok alatt megtörtént az átállás, és most majd fél év még rendelkezésre áll.

