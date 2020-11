Új tanulmány a plazmaterápia hatásáról

A The New England Journal of Medicine című szakfolyóiratban megjelentetett cikk egy argentin klinikai kísérlet adatai alapján jutott arra, hogy a vérplazmakezelésben részesülő betegek felépülési és túlélési esélyei nem sokkal jobbak azokéinál, akik placebót kaptak.

Októberben Indiában is végeztek hasonló kutatásokat, és ott is arra jutottak, hogy a vérplazmakezelés egyes tüneteket enyhíthet ugyan, de nem javítja jelentősen a betegek felépülési esélyeit.

Az argentin kísérletben 333, súlyos Covid-19-es tüdőgyulladásban szenvedő betegnek adtak vérplazmát vagy placebót, és 30 nap elteltével nem találtak jelentős különbséget a két csoport adatai között. A halálozási arány a plazmával kezeltek és a kontrollcsoport tagjai között is 11 százalékos volt, és

az életben lévő betegek tünetei sem mutattak lényeges különbséget.

Ventura Simonovich, a tanulmányt készítő csoport vezetője elképzelhetőnek tartja ugyanakkor, hogy az enyhébb tünetekkel küzdőknél hatásos lehet a vérplazmakezelés.

