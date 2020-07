Fontos újítások érkeztek a Skype-ra

A Microsoft egy hónap után ismét frissített a Skype-on, elérhető a 8.62 verzió. Több új funkció érkezett, elsősorban a videohívásokat érintik. Előre beállított háttérképek készültek, ezeket alighanem a jome-office inspirálta, mert hat közül lehet választani, és a nevük: Blur, Office1, OuterWorlds, Lab, Office2 és Room.

Megnöveltélk az egyszerre látható partnerek számát is a csoportos hívások során. A mobil eszközök közül tableten most egyszerre akár 9 embert is láthatunk, a telefonnál nyolc a határ, az asztali változaton 9-ről 12-re nőtt ez a szám.

Ezek mellett a Microsoft javított az üzenetek szinkronizálásán, valamint az app stabilitásán. Az iPhone-osok megkapják a háttér elmosódottá tevésének lehetőségét is – írja a hvg.hu.

Nyitókép: Pixabay