Élőben nézhették Magyarországon a legmodernebb szívműtétet

A szívsebészet nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben – hangsúlyozta a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója. Andréka Péter hozzátette: a sajtónyilvános beavatkozáson használt technika jelenleg a legmodernebb eljárás. A lényege, hogy a sebész egy kis lyukon keresztül végzi el a műtétet, amelyet 3D-s kamerarendszer segítségével követ figyelemmel. Ez az eszköz az országban és a környező országokban máshol nem használható.

Szolnoky Jenő orvosigazgató-helyettes (háttal) háromdimenziós endoszkóppal végrehajtott speciális billentyűrekonstrukciós nyitott szívműtétet végez a budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben 2019. május 28-án. Az intézetben jelenleg az összes nyitott szívműtét 20-25%-a már ilyen módszerrel történik, amely nem csak esztétikailag nyújt kiváló eredményt, hanem a rehabilitáció is sokkal gyorsabb utána. MTI/Mónus Márton

Az érdeklődők egy billenytűmentő műtétet láthattak. A közvetítés célja az ismeretterjesztés, a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak egyaránt – mondta a szakértő.

A torakoszkóp segíti a sebészt abban, hogy felismerje a különböző struktúrákat, tudja, hogy mit kell pótolni vagy kivágni a szövetekből.

Andréka Péter kiemelte: a kis lyuk miatt a beavatkozás egyrészt esztétikailag is előnyösebb, illetve a rehabilitációs idő is sokkal rövidebb más módszerekhez képest. Az Országos Kardiológiai Intézetben a szívműtétek 20-25 százaléka már ezzel az eljárással zajlik, de gyerekeken is végeznek így beavatkozásokat.

