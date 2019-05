A Starlink-projektet végrehajtására, mintegy 4 ezer műhold fellövésére a SpaceX és Tesla vállalatokat vezető Elon Musk 2016-ban kért engedélyt. Megkapták, sőt azóta még további 7 ezer egységre is, így

A Föld körül keringő műholdak már elkészültek: Elon Musk a Twitteren posztolt fotót arról, ahogy a Falcon-9 hordozórakétában várja a pályára állítást az első 60 egység.

Egyelőre két tesztműholdon próbálták ki a rendszert, ezt a 60-at május 15-én tervezik fellőni - írta a The Verge. Működésük sikerességétől függően idén még 2-6 fellövést tervez a SpaceX. A hálózat az ígéretek szerint 1 gigabites netet biztosít. A Falcon-9 földi rakétatesztje 14-én sikerrel zárult, így a vállalat bizakodva várja a másnapi fellövést.

First 60 @SpaceX Starlink satellites loaded into Falcon fairing. Tight fit. pic.twitter.com/gZq8gHg9uK

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting May 15 for launch of 60 Starlink satellites from Pad 40 in Florida