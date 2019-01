Egyre gyorsabban vándorol a Föld északi pólusa

A Föld északi mágneses pólusának gyors mozgása miatt a kutatóknak az eredetileg tervezettnél egy évvel előbb kell frissíteniük azt a mágneses modellt, amely a hajók, repülők és tengeralattjárók navigációját segíti az Északi-sarkvidéken.

Az iránytűk a mágneses északi pólus felé mutatnak. A száz évvel ezelőtt még Észak-Kanada partjainál lévő pont mostanra elmozdult a Jeges-tenger közepe felé, és halad tovább Oroszország irányába.

"Nagyjából 50 kilométert mozdul el évente. 1900 és 1980 között nem vándorolt sokat, ám az elmúlt 40 évben nagyon felgyorsult" - mondta Ciaran Beggan, az Edinburghban működő brit földtudományi központ (British Geological Survey) munkatársa.

The World Magnetic Model needs to be updated because Earth's north magnetic pole is moving... https://t.co/MgnA5NZI6J